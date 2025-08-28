UARU

UARU

Влада японського міста пропонує обмежити використання смартфонів до двох годин на добу

Новини
Японці зі смартфонами
Фото: Bloomberg

Муніципальна рада міста Тойоаке у Японії розробила проєкт постанови, яка рекомендує жителям користуватися смартфонами не більше двох годин щодня. Ініціатива спрямована на попередження проблем фізичного та психологічного здоров’я, пов’язаних з надмірним використанням мобільних пристроїв. Про це повідомляє The Japan Times.

Проєкт постанови планують винести на голосування наприкінці вересня. Рекомендації стосуватимуться усіх 69 тисяч мешканців міста, включаючи як дорослих, так і дітей. При цьому документ не передбачає жодних штрафних санкцій за недотримання запропонованих обмежень.

Місцевий мер Масафумі Кокі обґрунтовує необхідність таких заходів турботою про здоров’я громадян. За його словами, обмеження допоможуть «запобігти проблемам з фізичним і психологічним здоров’ям, зокрема з порушенням сну». Він підкреслює, що ініціатива має рекомендаційний характер і має стати приводом для сімейних дискусій про час, проведений за екранами гаджетів.

Додатково до загального обмеження, документ містить спеціальні вимоги для різних вікових груп. Для дітей віком від 6 до 12 років пропонується заборонити використання телефонів після 21:00, а для підлітків і дорослих — після 22:00.

Громадськість неоднозначно сприйняла цю ініціативу. Мешканці та користувачі соціальних мереж критикують пропозицію, називаючи її «нападом на особисту свободу». Попри негативну реакцію частини суспільства, міська влада наполягає на важливості цього питання.

Варто зазначити, що Тойоаке не є першим муніципалітетом у Японії, який розглядає подібні обмеження. Раніше в одному із західних регіонів країни вже запроваджували аналогічні необов’язкові рекомендації щодо користування мобільними телефонами для дітей.

Така увага до проблеми надмірного використання смартфонів стає особливо актуальною на тлі глобальних тенденцій. Згідно з останніми даними, мобільні пристрої досягли історичного рекорду і тепер генерують 64% усього світового вебтрафіку — найвищий показник за весь період спостережень.

Віталій Мосейчук
Віталій Мосейчук
Головний редактор інтернет-видання Mediasat.INFO з 15-річним досвідом роботи в медіагалузі. Має технічну освіту, здобуту в ХНАДУ. Спеціалізується на висвітленні тем телерадіомовлення, телекомунікацій та сучасних технологій. Поєднує редакторську роботу з авторською діяльністю, підтримуючи тісні контакти з представниками телекомунікаційної галузі.
