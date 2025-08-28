Україна витратила 3,5 мільярда гривень на підтримку 397 кінопроєктів за останні 11 років

Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) надало фінансову підтримку 397 кінопроєктам на загальну суму 3,503 мільярда гривень у період з 2014 по 2025 роки. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані Держкіно.

Серед профінансованих проєктів переважають ігрові фільми та неігрові картини. Державну підтримку також отримали анімаційні проєкти, телесеріали та дебютні роботи молодих режисерів. Усі проєкти стали переможцями творчих конкурсних відборів минулих років.

Найбільш продуктивними роками для вітчизняної кінематографії стали 2021 та 2018 роки. У 2021 році було завершено виробництво 68 проєктів, серед яких 35 ігрових фільмів та 23 неігрові картини. У 2018 році завершили 50 проєктів, серед яких 24 ігрові фільми та 14 неігрових картин.

Водночас у 2022-2025 роках відбулося суттєве зменшення кількості завершених проєктів. Цей період характеризується нестабільним фінансуванням галузі: якщо у 2022 році було завершено 22 проєкти, то у 2025 році — лише 14.

Поточна ситуація з бюджетним фінансуванням викликає занепокоєння кіноспільноти. У 2024 році на Держкіно було виділено 663,4 мільйона гривень, з яких 634,7 мільйона спрямовано на державну підтримку кінематографії, зокрема документування воєнних злочинів. На наступний рік планується скорочення фінансування на 69,2% — до 204,1 мільйона гривень, з яких 173,7 мільйона передбачено на підтримку галузі.

Голова Держкіно Андрій Осіпов розраховує на кардинальне збільшення підтримки галузі. За його словами, у бюджеті на 2026 рік потрібно передбачити 2 мільярди гривень для розвитку вітчизняної кінематографії. Міністерство культури та інформаційної політики підтримує необхідність збільшення фінансування, проте пропонує більш помірні цифри — від 500 до 600 мільйонів гривень.

Варто зазначити, що Держкіно не володіє інформацією про кількість фільмів, проданих на міжнародні ринки або стримінгові платформи. Це ускладнює оцінку комерційного успіху профінансованих державою проєктів.

Поряд з фінансуванням нових кінопроєктів держава також працює над збереженням вітчизняної кінематографічної спадщини. Раніше ми повідомляли, що в Україні оцифрували 200 унікальних фільмів початку 1990-х років, які тепер доступні для вільного перегляду на сторінці відеоархіву «Національної кінематеки України».