SpaceX вивела на орбіту 28 супутників Starlink і встановила новий рекорд

Американська аерокосмічна корпорація SpaceX успішно вивела на орбіту черговий пакет супутників своєї мережі Starlink, водночас встановивши новий рекорд компанії з повторного використання ракети-носія. Запуск відбувся в четвер, 28 серпня, коли з космодрому у Флориді стартувала ракета Falcon 9 з 28 супутниками на борту. Про це повідомляє Space.com.

Ракету запустили точно о 11:12 за київським часом з космодрому на узбережжі Атлантичного океану. Операція пройшла за планом, показавши високу надійність технологій компанії.

Особливо важливим елементом цієї місії стало чергове успішне повернення багаторазового першого ступеня ракети. Всього через 8,5 хвилини після старту він точно приземлився на безпілотну баржу компанії, що дрейфувала в Атлантичному океані. Цей успіх став знаковою подією для конкретного ракетного модуля.

Саме цей перший ступінь Falcon 9 здійснив свій тридцятий політ і посадку, що є абсолютним рекордом для SpaceX з повторного використання ракетних компонентів. Така кількість успішних місій одного модуля підтверджує ефективність стратегії компанії щодо зниження вартості космічних запусків.

Водночас верхня одноразова частина ракети продовжила виконувати польотне завдання. Через 64 хвилини після старту ракета розмістила всі 28 супутників Starlink на низькій навколоземній орбіті, поповнивши глобальну мережу широкосмугового інтернету компанії.

Досягнення такої кількості повторних використань першого ступеня показує ключовий принцип SpaceX у перетворенні космічної галузі. Багаторазове застосування ракетних компонентів дає змогу значно скоротити витрати на космічні місії й підвищити частоту запусків.

Компанія не зупиняється на досягнутому та розвиває концепцію повторного використання у своєму найсміливішому проєкті. Ракетна система Starship, яку зараз розробляють, має стати наступним кроком у цьому напрямі.

За словами генерального директора SpaceX Ілона Маска, кожен перший ступінь майбутньої ракети Starship зможе робити запуск, посадку та повторний старт з іншої планети протягом менше ніж години. Ця технологія стане вкрай важливою для втілення планів компанії щодо колонізації Місяця й Марса.

Паралельно з розвитком ракетних технологій компанія працює над удосконаленням самої супутникової мережі. SpaceX готова представити нову генерацію супутників Starlink V3, які суттєво поліпшать швидкість та якість супутникового інтернету. Компанія планує здійснити запуск оновленої версії супутників за допомогою надважкої ракети Starship упродовж найближчих шести місяців.