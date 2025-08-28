UARU

UARU

Microsoft впровадила стандарт Bluetooth LE Audio в Windows 11

Новини
Игровые наушники

Операційна система Windows 11 тепер підтримує стандарт Bluetooth LE Audio, що дає змогу одночасно використовувати якісний стереозвук і мікрофон у бездротових навушниках. Це рішення усуває багаторічну проблему, коли вмикання мікрофона автоматично перемикало звук на моноформат із суттєвим погіршенням якості. Як повідомляє Tom’s Hardware, оновлення стане доступним разом із версією Windows 11 24H2.

Упродовж багатьох років користувачі Windows стикалися з обмеженнями стандарту Bluetooth Classic Audio. Цей протокол працював за допомогою двох несумісних профілів. Профіль A2DP забезпечував високу якість стереозвуку, але блокував роботу мікрофона. Натомість профіль HFP дозволяв користуватися мікрофоном шляхом різкого погіршення якості звучання.

- Реклама -

Стандарт Bluetooth LE Audio докорінно змінює ситуацію. Він поєднує переваги обох попередніх підходів і забезпечує якісне стереозвучання навіть під час роботи мікрофона. Ба більше, система тепер підтримує «надширокосмугове» аудіо з частотою дискретизації 32 кГц, що гарантує кращу чіткість передавання голосу.

Щоб користуватися новою функцією, потрібні навушники з підтримкою стандарту Bluetooth LE Audio та комп’ютер, який підтримує цю технологію. Також треба встановити оновлення Windows 11 24H2 і сумісний аудіодрайвер.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Microsoft повідомляє, що наявні моделі ноутбуків отримають потрібні оновлення драйверів наприкінці 2025 року. Водночас нові пристрої підтримуватимуть Bluetooth LE Audio одразу після придбання.

Також компанія оголосила про впровадження технології просторового звуку в додатку Microsoft Teams. Функція 3D-аудіо створюватиме ефект тривимірного звукового середовища під час відеоконференцій і розмістить голоси учасників відповідно до їхнього розміщення на екрані.

Microsoft відзначає, що нововведення не скасовує переваг спеціалізованих ігрових гарнітур із власним бездротовим з’єднанням 2,4 ГГц, де ключовим чинником залишається найменша затримка сигналу.

Експерти наголошують, що перехід до стандарту Bluetooth LE Audio не є звичайним технічним покращенням, а виправленням системної вади. Ця проблема роками ускладнювала повноцінне використання бездротових аудіопристроїв у Windows.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Віталій Мосейчук
Віталій Мосейчук
Головний редактор інтернет-видання Mediasat.INFO з 15-річним досвідом роботи в медіагалузі. Має технічну освіту, здобуту в ХНАДУ. Спеціалізується на висвітленні тем телерадіомовлення, телекомунікацій та сучасних технологій. Поєднує редакторську роботу з авторською діяльністю, підтримуючи тісні контакти з представниками телекомунікаційної галузі.
- Реклама -

Читайте також

Новини

Vodafone збільшив виручку на 15% та інвестував 3,5 млрд грн в українську економіку

Vodafone Україна продемонстрував стабільне зростання ключових фінансових показників у першому півріччі 2025 року, збільшивши виручку на 15% до 13,5 млрд грн.
Новини

Влада японського міста пропонує обмежити використання смартфонів до двох годин на добу

Муніципальна рада міста Тойоаке у Японії розробила проєкт постанови, яка рекомендує жителям користуватися смартфонами не більше двох годин щодня.
Новини

Держкіно назвало найефективніші з інвестиційного погляду українські фільми

Державне агентство України з питань кіно оприлюднило перелік українських кінострічок, що виявилися найефективнішими з інвестиційного погляду.
Новини

«Київстар» забезпечив резервним живленням всю мережу фіксованого інтернету

«Київстар» оголосив про завершення масштабного проєкту з резервування мережі Домашнього Інтернету. 99% інфраструктури фіксованого зв'язку тепер може працювати до 12 годин без електроенергії.
Новини

Депутати пропонують звільнити в.о. директора телеканалу «Рада»

Група народних депутатів подала проєкт постанови про звільнення В'ячеслава Петренка з посади виконувача обов'язків директора державного підприємства парламентський телеканал «Рада».
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати