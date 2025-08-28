Операційна система Windows 11 тепер підтримує стандарт Bluetooth LE Audio, що дає змогу одночасно використовувати якісний стереозвук і мікрофон у бездротових навушниках. Це рішення усуває багаторічну проблему, коли вмикання мікрофона автоматично перемикало звук на моноформат із суттєвим погіршенням якості. Як повідомляє Tom’s Hardware, оновлення стане доступним разом із версією Windows 11 24H2.

Упродовж багатьох років користувачі Windows стикалися з обмеженнями стандарту Bluetooth Classic Audio. Цей протокол працював за допомогою двох несумісних профілів. Профіль A2DP забезпечував високу якість стереозвуку, але блокував роботу мікрофона. Натомість профіль HFP дозволяв користуватися мікрофоном шляхом різкого погіршення якості звучання.

Стандарт Bluetooth LE Audio докорінно змінює ситуацію. Він поєднує переваги обох попередніх підходів і забезпечує якісне стереозвучання навіть під час роботи мікрофона. Ба більше, система тепер підтримує «надширокосмугове» аудіо з частотою дискретизації 32 кГц, що гарантує кращу чіткість передавання голосу.

Щоб користуватися новою функцією, потрібні навушники з підтримкою стандарту Bluetooth LE Audio та комп’ютер, який підтримує цю технологію. Також треба встановити оновлення Windows 11 24H2 і сумісний аудіодрайвер.

Microsoft повідомляє, що наявні моделі ноутбуків отримають потрібні оновлення драйверів наприкінці 2025 року. Водночас нові пристрої підтримуватимуть Bluetooth LE Audio одразу після придбання.

Також компанія оголосила про впровадження технології просторового звуку в додатку Microsoft Teams. Функція 3D-аудіо створюватиме ефект тривимірного звукового середовища під час відеоконференцій і розмістить голоси учасників відповідно до їхнього розміщення на екрані.

Microsoft відзначає, що нововведення не скасовує переваг спеціалізованих ігрових гарнітур із власним бездротовим з’єднанням 2,4 ГГц, де ключовим чинником залишається найменша затримка сигналу.

Експерти наголошують, що перехід до стандарту Bluetooth LE Audio не є звичайним технічним покращенням, а виправленням системної вади. Ця проблема роками ускладнювала повноцінне використання бездротових аудіопристроїв у Windows.