«Київстар» забезпечив резервним живленням всю мережу фіксованого інтернету

«Київстар» оголосив про завершення масштабного проєкту з резервування мережі Домашнього Інтернету. 99% інфраструктури фіксованого зв’язку тепер може працювати до 12 годин без електроенергії. Незарезервованим залишається лише 1% мережі у прифронтових зонах, де встановлення обладнання ускладнене через активні бойові дії. Про це йдеться у пресрелізі «Київстар».

Досягнути такого рівня енергонезалежності вдалося завдяки встановленню понад 80 тисяч сучасних літій-залізо-фосфатних (LiFePO4) акумуляторів. Ця технологія забезпечує роботу мережі, що працює за стандартом Fiber to the Building (FTTB).

Нові батареї мають низку переваг порівняно з традиційними рішеннями. Вони швидко заряджаються та демонструють високу стійкість до перегріву і коротких замикань. Крім того, LiFePO4-акумулятори відзначаються тривалим терміном експлуатації, що робить їх економічно вигідними для довгострокового використання.

Реалізація проєкту потребувала значних фінансових ресурсів. У 2024-2025 роках компанія направила понад 291 мільйон гривень на модернізацію систем резервного живлення саме для Домашнього Інтернету. При цьому загальні інвестиції в енергостійкість цієї послуги з 2022 року перевищили 430 мільйонів гривень.

«Останні масштабні відключення електроенергії після обстрілів енергетичної інфраструктури навесні в Харкові та Чернігові стали справжнім тестом для мережі. У деяких районах інтернет працював понад 15 годин без живлення, і частина абонентів узагалі не помітила перебоїв», — пояснює Сергій Кіндрась, керівник департаменту фіксованого зв’язку «Київстар».

Особливі виклики компанія долає в прифронтових містах. Тут роботи ускладнюються постійними обстрілами та обмеженим доступом до телекомунікаційних об’єктів. Попри це, оператор продовжує дотримуватися спеціальних протоколів безпеки та оперативно відновлювати інфраструктуру навіть у найскладніших умовах.

Паралельно з установкою акумуляторних систем «Київстар» модернізував обладнання та оптичні лінії зв’язку. Такий комплексний підхід додатково підвищив надійність послуги фіксованого інтернету.

Ефективність вжитих заходів підтверджують статистичні показники. На середину 2025 року кількість відключень від Домашнього Інтернету перебуває на історично найнижчому рівні. При цьому абонентська база послуги продовжує зростати та налічує близько 1,2 мільйона користувачів у понад 125 містах країни.

Компанія також експлуатує найбільшу гігабітну мережу в Україні, яка надає абонентам доступ до інтернету на швидкості до 1 Гбіт/с — у десять разів швидше за стандартні 100 Мбіт/с.

Загалом з 2022 року оператор інвестував 3,2 мільярда гривень у підвищення енергонезалежності всієї телекомунікаційної інфраструктури. Це є частиною загальнонаціональної стратегії компанії з забезпечення стабільного зв’язку в умовах воєнного стану.

«Київстар» залишається найбільшим українським оператором електронних комунікацій, який станом на червень 2025 року обслуговує близько 22,4 мільйона абонентів мобільного зв’язку. Компанія планує інвестувати 1 мільярд доларів США протягом 2023-2027 років у розвиток нових телекомунікаційних технологій в Україні.