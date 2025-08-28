Google запустила бета-тестування YouTube для Android TV

Компанія Google запустила програму бета-тестування оновленої версії YouTube для платформи Android TV. Тестова версія додатка надає користувачам доступ до експериментальних функцій, які ще недоступні в стабільному релізі. Про це повідомляє Google на офіційній сторінці запрошення до програми тестування.
Програма бета-тестування доступна жителям понад 100 країн світу. Компанія запрошує користувачів долучитися до тестування ще не випущеної версії популярного відеохостингу, адаптованої спеціально для телевізійних пристроїв.
Представники Google зазначають, що учасники тестування отримуватимуть регулярні оновлення з експериментальними функціями. При цьому компанія попереджає про можливі технічні проблеми, характерні для бета-версій програмного забезпечення. Розробники не розкривають конкретних деталей щодо нових можливостей, які додано до тестової версії.
Особлива увага приділяється збору відгуків від учасників програми. Google висловлює зацікавленість в отриманні інформації про зручність використання інтерфейсу та загальну продуктивність додатка. Такий підхід дозволяє виявляти потенційні проблеми до офіційного випуску оновлень.
Варто зауважити, що YouTube для Android TV є окремим продуктом, який не слід плутати з YouTube TV. Останній становить собою сервіс потокового телебачення, також керований Google. Цей стримінговий сервіс раніше тестував різноманітні експериментальні функції, зокрема прискорення відео при тривалому натисканні, перехід до кращого моменту, QR-коди каналів та функції штучного інтелекту, такі як Dream Screen і Dream Track.
Нове оновлення відбувається на тлі майбутніх змін у вимогах до додатків. Починаючи з 1 серпня 2026 року, як Google TV, так і Android TV вимагатимуть від розробників оновити додатки з нативним кодом для підтримки 64-бітних систем. Ця ініціатива відображає аналогічні вимоги, які вже діють для мобільних пристроїв та планшетів.