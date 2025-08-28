UARU

Держкіно назвало найефективніші з інвестиційного погляду українські фільми

Украинское кино
Фото: Zaxid

Державне агентство України з питань кіно оприлюднило перелік українських кінострічок, що виявилися найефективнішими з інвестиційного погляду. Серед них є як художні, так і документальні стрічки різноманітних жанрів. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна», посилаючись на відповідь Держкіно.

З-поміж найуспішніших проєктів відомство виокремило «Я, Ти, Він, Вона» (2018), «Захар Беркут» (2019), «Я, Побєда і Берлін» (2021) й «Довбуш» (2021). У списку також опинилися «Люксембург, Люксембург» (2022), анімаційна стрічка «Мавка. Лісова пісня» (2023) та документальний фільм «20 днів у Маріуполі» (2023).

Проте агентство не спромоглося надати вичерпну інформацію стосовно повернення бюджетних коштів упродовж 2014-2025 років. Представники відомства пояснили: упродовж цього періоду діяли різноманітні механізми державної підтримки кіноіндустрії, тож підрахувати загальну суму грошей, які повернулися до бюджету, неможливо.

Згідно з критеріями Держкіно, успішним є кінопроєкт, що поєднує кілька ключових показників. Такий фільм має бути не тільки комерційно прибутковим, а й актуальним за тематикою та суспільно значущим. Важливі також високий глядацький інтерес, що його підтверджують касові збори, схвальні відгуки критиків і розміщення на стримінгових платформах.

Міжнародне визнання стає додатковою ознакою успішності українського кінопродукту. Участь та перемоги на престижних кінофестивалях і конкурсах засвідчують конкурентоспроможність вітчизняних стрічок на світовому ринку. Такі проєкти творять нові стандарти якості у вітчизняному кіновиробництві й підтверджують: українське кіно впливове як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Загалом упродовж 2014-2025 років українська держава профінансувала 397 кінопроєктів різного спрямування, виділивши на це 3,5 мільярда гривень.

