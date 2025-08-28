Депутати пропонують звільнити в.о. директора телеканалу «Рада»

Група народних депутатів подала проєкт постанови про звільнення В’ячеслава Петренка з посади виконувача обов’язків директора державного підприємства парламентський телеканал «Рада». Документ під номером 13708 зареєстровано у Верховній Раді в середу, 27 серпня.

Ініціативу підтримали представники кількох політичних сил. Серед співавторів документа — співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко та народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Серед авторів також Володимир Ар’єв, що входить до складу Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації. Окрім зазначених депутатів, документ підтримали й інші народні обранці. Зокрема, Петро Порошенко, Софія Федина та Вікторія Сюмар.

У проєкті постанови не зазначено конкретних причин пропонованого звільнення керівника телеканалу.