Республіка Узбекистан продемонструвала рекордне зростання імпорту телевізорів у січні-червні 2025 року. Загальна кількість імпортованих телевізорів досягла 90 099 одиниць на суму 19 млн доларів США. За даними Державного комітету Республіки Узбекистан зі статистики, це майже вдвічі перевищує показники відповідного періоду минулого року.

Статистичні дані показують значне збільшення попиту на телевізори в центральноазійській республіці. Порівняно з першим півріччям 2024 року кількість імпортованих телевізорів зросла на 43 455 одиниць. Це становить приріст на 93,1 відсотка, що свідчить про активне оновлення телевізійної техніки в країні.

Аналіз географічної структури імпорту показує домінування азійських виробників на узбецькому ринку телевізорів. Китайська Народна Республіка залишається беззаперечним лідером постачань, поставивши 63 447 телевізорів із загального обсягу імпорту. Це становить понад 70 відсотків усіх телевізорів, що надійшли до Узбекистану.

В’єтнам посідає другу позицію серед країн-постачальників з показником 10 240 одиниць імпортованих телевізорів. Сусідній Казахстан поставив 7 410 телевізорів, показуючи активні торгівельні зв’язки між центральноазійськими республіками. Індонезія та Індія завершують п’ятірку провідних експортерів з результатами 5 652 та 2 918 телевізорів відповідно.

Решта країн світу сумарно поставила до Узбекистану лише 432 телевізори, що підкреслює концентрацію імпорту в азійському регіоні. Такий розподіл відображає глобальні тенденції телевізійного виробництва, де азійські компанії займають провідні позиції у світовій індустрії електроніки.

Зростання попиту на телевізори в Узбекистані відбувається на тлі активного розвитку телевізійних технологій. Компанія Samsung нещодавно презентувала перший у світі 115-дюймовий телевізор з технологією Micro RGB, що відкриває нові можливості для якості зображення та може вплинути на майбутні тенденції ринку.