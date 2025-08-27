UARU

Українська романтична комедія «Відпустка наосліп» з’явилася на платформі «Київстар ТБ»

НовиниКіно
«Відпустка наосліп» — українська романтична комедія доступна на Київстар ТБ

Платформа кіно і телебачення «Київстар ТБ» поповнила каталог вітчизняного контенту українською романтичною комедією «Відпустка наосліп». Фільм розповідає історію суворої київської ділової жінки, яка опиняється в незапланованій відпустці серед карпатських вершин. Про це повідомляє пресслужба платформи.

Головною героїнею є Анна — успішна керівниця з Києва, відома своїм жорстким стилем управління. Через втому від постійного тиску колеги вирішують хитрістю відправити начальницю у вимушену відпустку. Однак карпатські гори готують для неї низку несподіваних випробувань та знайомств.

Творці фільму поєднали легкий гумор із серйозною соціальною проблематикою. Комедія торкається складного питання адаптації військових до цивільного життя, що надає картині додаткової глибини. Мальовничі краєвиди Карпат стають не лише красивим фоном, але й символом внутрішніх змін головної героїні.

Головні ролі у стрічці виконали Тетяна Малкова та Даніель Салем. До акторського складу також увійшли Федір Гуринець, Lida Lee, для якої це дебют у повнометражному кіно, Олександр Ярема та Наталія Корецька. Офіційним саундтреком фільму стала пісня «Вимолив» у виконанні Jerry Heil, MONATIK та Євгена Хмари.

«Київстар ТБ» пропонує перегляд контенту у високій якості на п’яти пристроях одночасно. Платформа підтримує смартфони, планшети, ноутбуки, SMART TV, ігрові консолі Xbox та медіаприставки. Для доступу до сервісу користувачам достатньо увійти в систему за номером телефону, незалежно від мобільного оператора чи інтернет-провайдера.

Поряд із романтичними комедіями глядачі «Київстар ТБ» можуть також переглянути детективну комедію «Майор Сковорода» — 24-серійну історію про конфліктного детектива та його команду, які працюють на околиці міста.

