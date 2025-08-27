UARU

У Бородянці розгорнули мережу публічного Wi-Fi зі швидкістю до 500 Мбіт/с

Мешканці Бородянки отримали доступ до безплатної вуличної мережі Wi-Fi, яку запустили в межах експериментального проєкту комплексного відновлення селища. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Нова Wi-Fi мережа діє в найважливіших місцях селища. Система працює на зупинках громадського транспорту, у центральному парку й на муніципальному дитячому майданчику. Мережа також доступна в пішохідній зоні біля Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Система може одночасно обслуговувати до 300 користувачів на кожній локації. Водночас радіус покриття сягає щонайменше 500 метрів, що гарантує стабільний сигнал у всіх зонах обслуговування.

Швидкість передачі даних сягає 500 Мбіт/с, що відкриває багато можливостей для користувачів. Такі показники дають змогу не лише читати новини та спілкуватися онлайн, а й комфортно дивитися відео. Крім того, високошвидкісне підключення стане основою для майбутнього мобільного додатка відстежування руху громадського транспорту.

Система виконує також інформаційну функцію. Під час підключення до мережі користувачі автоматично переходять на сайт Агентства відновлення, де можуть ознайомитися з поточними проєктами відбудови селища.

Варто нагадати, що Бородянка має особливий статус у національних планах цифрового розвитку. Уряд визначив селище пілотним майданчиком для впровадження мобільного зв’язку п’ятого покоління (5G).

