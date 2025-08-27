SpaceX упродовж шести місяців запустить перші супутники Starlink V3

Американська космічна компанія SpaceX готується вивести на орбіту нову генерацію супутників Starlink V3, які значно поліпшать швидкість та якість супутникового інтернету. Запуск заплановано здійснити на надважкій ракеті Starship протягом найближчих шести місяців. Про це повідомив Діма Зенюк, співробітник X і SpaceX.

Нові супутники розмістяться на низькій навколоземній орбіті висотою приблизно 350 кілометрів. Така відстань дозволить суттєво скоротити затримку сигналу до менше ніж 20 мілісекунд, що зробить показники супутникового інтернету близькими до традиційних наземних мереж.

Основною технологічною новинкою супутників Starlink V3 стануть лазерні міжсупутникові зв’язки. Ці системи забезпечують передачу даних на 40% швидше порівняно з оптоволоконними кабелями завдяки поширенню світлового сигналу у вакуумі космосу. Така перевага особливо помітна під час передачі інформації на великі відстані.

Технічні характеристики нових супутників вражають своєю потужністю. Кожен апарат Starlink V3 матиме пропускну здатність до одного терабіта на секунду для завантаження та 160 гігабітів на секунду для передачі. Ці показники перевищують можливості поточних супутників Starlink V2 Mini в 10 разів для завантаження та у 24 рази для передачі.

Поліпшені характеристики відкриють нові можливості для застосування супутникового інтернету. Зокрема, мінімальна затримка сигналу зробить мережу придатною для онлайн-ігор та інших додатків реального часу, які раніше потребували винятково наземного підключення.

Підготовка до масового розгортання супутників нового покоління отримала практичне підтвердження. Сьогодні SpaceX успішно провела десятий випробувальний політ ракети Starship, під час якого вперше вивела з вантажного відсіку вісім симуляторів супутників Starlink. Цей експеримент продемонстрував готовність системи до реальних запусків.

Запуск супутників Starlink V3 на Starship стане важливим кроком у розвитку глобальної супутникової мережі компанії. Використання надпотужної ракети дозволить виводити на орбіту значно більше супутників за один запуск, що прискорить розгортання мережі та знизить вартість послуг для кінцевих користувачів.