Ретро Техно #1: спогади про перші комп’ютери, ігри та інтернет в Україні

YouTube-канал «ПЕРЕГОВОРКА» запустив ностальгійну серію відеоматеріалів «Ретро Техно» про спогади щодо перших комп’ютерів, інтернету й відеоігор доінтернетної епохи. Перший випуск вийшов 16 липня 2025 року з медіаюристом Ігорем Розкладаєм у ролі гостя. Автори каналу «ПЕРЕГОВОРКА» запевняють, що проєкт має «перезавантажити спогади» про технологічний розвиток 90-х років.

Майже півторагодинний випуск охоплює широкий спектр технологічних спогадів того періоду. Розмова починається з першого знайомства з комп’ютерами в середині 90-х, коли персональні комп’ютери тільки з’являлися в українських домівках. Гість розповідає про болгарські комп’ютери «Правець», радянські машини «Пошук» і перші процесори Pentium 150.

Значну частину матеріалу присвячено розвиткові носіїв інформації. Детально висвітлюється перехід від восьмидюймових дискет до звичних 3,5-дюймових флопі-дисків. Окремо обговорюється специфіка встановлення ігор, які займали по 12 дискет, і проблеми завантаження програм із магнітофонних касет.

Ігрова індустрія того періоду представлена культовими проєктами. Серед згаданих відеоігор – Need for Speed, Carmageddon, FIFA Road to World Cup 98, Doom, Duke Nukem і Warcraft. Матеріал розкриває особливості придбання програмного забезпечення на радіобазарі Караваєві Дачі, який став символом піратського софту наприкінці 90-х.

Друга половина випуску присвячена становленню інтернету в Україні. Розповідь охоплює перші модемні підключення через аналогові телефонні лінії, появу dial-up з’єднань і розвиток провайдерів. Детально описується робота Users Internet Centre в Києво-Могилянській академії як одного з перших центрів інтернет-доступу.

Значна увага приділяється першим онлайн-сервісам і месенджерам. Гість згадує про ICQ, перші поштові скриньки на ukrpost.net, чати на кшталт «Галачат» і Chat Bizarre. Окремо обговорюється поява соціальних мереж, зокрема LiveJournal, «Однокласники» й ранні кроки Facebook.

Завершується матеріал розглядом розвитку мобільних технологій. Згадується операційна система Symbian для смартфонів Nokia і перші спроби шахрайства з iPhone. Також обговорюються ранні пошукові системи й формування інтернет-спільнот на тематичних форумах.

