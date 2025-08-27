Google посилює контроль над встановленням додатків на Android

Google оголосила про кардинальні зміни в політиці безпеки операційної системи Android. Починаючи з 2027 року всі сертифіковані Android-пристрої зможуть працювати виключно з додатками від верифікованих розробників. Про це повідомляє компанія в офіційному оголошенні.

Нововведення торкнеться всіх пристроїв з офіційно встановленим Google Play. Розробники, які вже публікують свої програми через офіційний магазин додатків, автоматично отримають статус верифікованих. Водночас творці додатків, що поширюються поза межами Google Play, повинні будуть пройти процедуру верифікації через нову Android Developer Console.

Доступ до консолі розробника стане можливим найближчим часом через подачу заявки на ранній доступ. Google підкреслює, що розробники зберігатимуть «наявний рівень свободи в поширенні своїх додатків». Користувачі як і раніше зможуть встановлювати програми з різних джерел та використовувати альтернативні магазини додатків.

Компанія представила детальний план поетапного впровадження нових вимог:

Жовтень 2025 року — розсилання перших запрошень для раннього доступу до консолі розробника. Березень 2026 року — відкриття доступу для всіх розробників без обмежень. Вересень 2026 року — початок застосування нових правил у пілотних регіонах. 2027 рік — поширення вимог на решту країн світу.

Першими регіонами для тестування нових обмежень стануть Бразилія, Індонезія, Сінгапур та Таїланд. Такий підхід дозволить Google оцінити ефективність системи верифікації перед світовим запуском.

Ці зміни є частиною ширшої стратегії Google щодо підвищення безпеки Android-екосистеми. Компанія прагне зменшити кількість шкідливих додатків, що потрапляють на пристрої користувачів через сторонні джерела. Водночас нововведення можуть викликати критику від прихильників відкритості Android-платформи.

Розробникам сторонніх додатків варто вже зараз розглянути можливість подачі заявки на ранній доступ до нової консолі. Це дасть достатньо часу для проходження процедури верифікації до початку обов’язкового застосування нових правил.

Варто зазначити, що це не перша ініціатива Google щодо посилення технічних вимог до додатків. Раніше компанія оголосила про обов’язкову підтримку 64-бітної архітектури для всіх додатків Google TV та Android TV з серпня 2026 року. Нововведення торкнеться програм з нативним кодом, що завантажуються через Google Play для телевізійних платформ.