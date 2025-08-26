«Ланет» запустив у Києві інтернет-тариф зі швидкістю 2500 Мбіт/с

Провайдер «Мережа Ланет» запустив у Києві мультигігабітний доступ до інтернету зі швидкістю до 2500 Мбіт/с. Новий сервіс працює на базі технології XGPON і став доступним у багатоквартирних будинках столиці, де вже функціонує оптоволоконна інфраструктура компанії. Про це редакції Mediasat розповіли у компанії «Ланет».

Запуск надшвидкісних тарифів відбувся через 13 років після того, як компанія запустила перше гігабітне підключення. Нова послуга ґрунтується на стандарті XGPON, який забезпечує пропускну спроможність до 10 Гбіт/с для завантаження та 2,5 Гбіт/с для вивантаження даних.

- Реклама -

Наразі понад 120 тисяч домогосподарств у столиці вже мають доступ до XGPON, а ще сегмент на 50 тисяч перебуває в процесі введення в експлуатацію. Покриття вже поширилося на Деснянський, Дніпровський, Святошинський та Шевченківський райони Києва.

Покриття та тарифи

Оператор пропонує два основні тарифні плани на основі нової технології для нових і чинних абонентів. Перший з них, PON.2, надає швидкість 2 Гбіт/с та включає доступ до IPTV-пакета «Prime» з понад 115 онлайн-телеканалами. Вартість підключення становить 1999 гривень. Другий тариф PON.T забезпечує швидкість 2,5 Гбіт/с і пропонує розширений ТВ-пакет «Prime» з понад 160 кабельними та 115 онлайн-телеканалами. Вартість підключення цього тарифу складає 2499 гривень.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Протягом серпня на тарифи XGPON поширюється акція з нагоди 34-річчя Дня Незалежності України. Нові абоненти можуть спробувати інтернет на швидкості до 2,5 Гбіт/с за символічну ціну 34 гривні.

Технічні вимоги та підключення

Для підключення до XGPON необхідна технічна можливість у конкретному будинку, яку можна перевірити на сайті оператора в розділі «Карта покриття». Крім того, при підключенні напряму потрібно мати комп’ютер із мережевою картою з підтримкою 2,5G та більше, мобільні пристрої з Wi-Fi 6/7, а також сучасний роутер для обробки високих об’ємів трафіку. Абонентський термінал входить у вартість підключення.

Підключення виконується швидко — залежно від часу оформлення заявки від «зранку на вечір» до гнучкого вибору дати протягом 2 наступних тижнів, розповідають у компанії.

Технологія використовує оптоволоконний кабель, прокладений безпосередньо до квартири абонента за стандартом PON (Passive Optical Network). Це забезпечує стабільне з’єднання без використання проміжного енергозалежного обладнання.

«XGPON зворотно сумісний з GPON, тому для переходу знадобилося тільки модернізувати OLT (активне обладнання на центральних вузлах), а пасивна оптична мережа не перебудовувалась. XGPON не є окремим проєктом, це частина постійного процесу розбудови й модернізації мережі, який здійснюється без залучення зовнішніх інвестицій», — пояснили редакції Mediasat в «Мережі Ланет».

- Реклама -

Практичне застосування

«Будь-яка сфера діяльності буде більш ефективна з більш продуктивними інструментами. Оновлення S.T.A.L.K.E.R. 2 вантажиться не пів години, а 5 хвилин, 4K-відео кешується і стартує одразу, а не з затримкою кілька секунд, WEB-сторінки відкриваються миттєво тощо. Продажі XG-PON почались з B2С-сегменту, B2B згодом», — розповідає генеральний директор «Мережі Ланет» Маріан Івасюк.

Втім, поточні показники швидкості не є межею для провайдера. «Так, в наступні 2-3 тижні максимальну швидкість буде піднято вдвічі — до 5 Гбіт/с», — додав гендиректор Ланет».

Вплив війни

Разом з тим військові дії в Україні значно вплинули на розвиток інфраструктури провайдера. «Війна, безумовно, значно пришвидшила наші плани на розвиток пасивної мережі, особливо після перших blackout. Через воєнний стан довелось значно скоротити темпи будівництва. Проблеми на ринку праці, чутливість мешканців до гучних робіт та купа інших іноді неявних перешкод», — пояснює керівник компанії.

Водночас оскільки мережа XGPON функціонує на базі вже прокладеної оптоволоконної інфраструктури PON, інтернет продовжує працювати під час відключення світла. Технологія є «пасивною», тому потребує електроенергії лише для абонентського термінала та роутера користувача. Для забезпечення стабільності під час відключень електроенергії «Мережа Ланет» давно впровадила резервне живлення, зокрема навіть дизель-генератори в критичних вузлах.

Регіональні плани та ринкові перспективи

Тариф XGPON на швидкості 2 Гбіт/с вже доступний для підключення у Київській області, а саме у Вишневому, Крюківщині, Білогородці та Софіївській Борщагівці. У 2025 році компанія не планує розширення на інші міста України.

Щодо масового переходу користувачів на надшвидкісний інтернет, Маріан Івасюк прогнозує: «Як тільки вартість абонентського ONU-термінала впаде нижче 20$. Китай зараз активно переходить на XGPON, тож можна очікувати, що роки за 2 ціна вийде в діапазон 15-20$. Це дасть найбільший поштовх продажам».

Щодо подальшого технологічного розвитку, керівник компанії зауважує: «Наразі не розглядаємо. Перехід з 1 Гбіт/с на 10 Гбіт/с займе 5-10 років, до того ж наступна генерація PON, скоріше за все, теж буде зворотно сумісною з XGPON і проводитиметься аналогічним апгрейдом OLT на тій же пасивній мережі».