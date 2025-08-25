UARU

UARU

Серпневе оновлення Windows 11 спричинило проблеми зі стримінгом

Новини
Windows 11
Depositphotos

Серпневе оновлення безпеки для Windows 11 спричинило серйозні технічні проблеми у роботі стримінгових програм. Користувачі повідомляють про «сильні фризи, затримки й рваний звук та відео» у застосунках для захоплення та трансляції екрана, зокрема OBS та NDI Tools. Водночас стримінгові сервіси YouTube, Netflix та Disney+ не мають збоїв у відтворенні контенту. Про це повідомляє ITC.ua з посиланням на іноземні видання.

Проблематичним виявилося оновлення KB5063878, яке вплинуло на збірку Windows 26100.4946. Перші скарги на некоректну роботу NDI-стримінгу надійшли від користувача Jaybonaut, який помітив повну відмову функціоналу після встановлення патчу.

- Реклама -

Масштаб проблеми стає зрозумілим, якщо врахувати роль технології Network Device Interface (NDI) у сучасному контент-виробництві. Цей протокол забезпечує передавання високоякісного відео та аудіо з мінімальною затримкою через мережу, що робить його основою для професійних трансляцій та онлайн-шоу.

Microsoft офіційно визнала існування бага та розмістила його опис у Windows Health Dashboard. Формулювання про «сильні фризи, затримки й рваний звук та відео» є прямою цитатою від самої компанії. Компанія пояснила, що джерело конфліктів криється в режимі NDI Receive Mode, який за замовчуванням використовує протокол Reliable User Datagram Protocol (RUDP). Саме цей протокол створює несумісність з Windows 11 24H2, особливо при використанні функції Display Capture.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Тимчасове рішення передбачає ручну зміну транспортного протоколу. Для цього необхідно завантажити безплатний пакет NDI Tools, відкрити застосунок NDI Access Manager, перейти у вкладку Advanced та в полі Receive Mode вибрати Single TCP або UDP, після чого натиснути OK. Ці налаштування потрібно застосувати на кожному комп’ютері, де виникла проблема.

Поточна ситуація не є унікальною для Microsoft. Раніше користувачі Windows 11 стикалися з проблемами зникнення SSD після системних оновлень. Також оновлення Windows 11 24H2 відновило двадцятирічний баг у грі GTA: San Andreas, а інші патчі викликали проблеми з мовними налаштуваннями принтерів та відключенням захисту старших версій операційної системи.

Користувачам, які займаються професійним стримінгом або створенням контенту, рекомендується утриматися від встановлення оновлення KB5063878 до випуску стабільного виправлення від Microsoft.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Google згортає програму розробки планшетів

Пошуковий гігант Google остаточно припиняє роботу над новими планшетами. Компанія офіційно підтвердила, що після випуску Pixel Tablet у 2023 році не планує створювати нові пристрої цієї категорії.
Новини

В Україні для боротьби з сірим імпортом пропонують обов’язкову реєстрацію техніки Apple

Бізнес пропонує реєструвати техніку Apple через IMEI для боротьби з сірим імпортом. ДПС проти: 600 тис. користувачів можуть втратити доступ до пристроїв.
Новини

«Податок на Google»: до бюджету надійшло $85,7 млн та €76,5 млн

Міжнародні технологічні корпорації сплатили до державного бюджету 85,7 млн доларів США та 76,5 млн євро податку на електронні послуги нерезидентів протягом січня-червня поточного року.
Новини

lifecell TV надає безплатний доступ до понад 160 каналів з нагоди Дня Незалежності

Акція від lifecell TV триває з 22 по 27 серпня поточного року та охоплює понад 160 телеканалів і тисячі фільмів і серіалів.
Новини

Український сервіс XTV PLAY поповнив каталог радіостанцією «REFM Україна»

Український стрімінговий сервіс XTV PLAY додав до каталогу радіостанцію REFM Україна. Слухайте попмузику, хіп-хоп та електронну музику безкоштовно.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати