Серпневе оновлення безпеки для Windows 11 спричинило серйозні технічні проблеми у роботі стримінгових програм. Користувачі повідомляють про «сильні фризи, затримки й рваний звук та відео» у застосунках для захоплення та трансляції екрана, зокрема OBS та NDI Tools. Водночас стримінгові сервіси YouTube, Netflix та Disney+ не мають збоїв у відтворенні контенту. Про це повідомляє ITC.ua з посиланням на іноземні видання.

Проблематичним виявилося оновлення KB5063878, яке вплинуло на збірку Windows 26100.4946. Перші скарги на некоректну роботу NDI-стримінгу надійшли від користувача Jaybonaut, який помітив повну відмову функціоналу після встановлення патчу.

Масштаб проблеми стає зрозумілим, якщо врахувати роль технології Network Device Interface (NDI) у сучасному контент-виробництві. Цей протокол забезпечує передавання високоякісного відео та аудіо з мінімальною затримкою через мережу, що робить його основою для професійних трансляцій та онлайн-шоу.

Microsoft офіційно визнала існування бага та розмістила його опис у Windows Health Dashboard. Формулювання про «сильні фризи, затримки й рваний звук та відео» є прямою цитатою від самої компанії. Компанія пояснила, що джерело конфліктів криється в режимі NDI Receive Mode, який за замовчуванням використовує протокол Reliable User Datagram Protocol (RUDP). Саме цей протокол створює несумісність з Windows 11 24H2, особливо при використанні функції Display Capture.

Тимчасове рішення передбачає ручну зміну транспортного протоколу. Для цього необхідно завантажити безплатний пакет NDI Tools, відкрити застосунок NDI Access Manager, перейти у вкладку Advanced та в полі Receive Mode вибрати Single TCP або UDP, після чого натиснути OK. Ці налаштування потрібно застосувати на кожному комп’ютері, де виникла проблема.

Поточна ситуація не є унікальною для Microsoft. Раніше користувачі Windows 11 стикалися з проблемами зникнення SSD після системних оновлень. Також оновлення Windows 11 24H2 відновило двадцятирічний баг у грі GTA: San Andreas, а інші патчі викликали проблеми з мовними налаштуваннями принтерів та відключенням захисту старших версій операційної системи.

Користувачам, які займаються професійним стримінгом або створенням контенту, рекомендується утриматися від встановлення оновлення KB5063878 до випуску стабільного виправлення від Microsoft.