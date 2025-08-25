«Київстар» вдруге поспіль визнано найшвидшою мобільною мережею України

Національний оператор електронних комунікацій «Київстар» вдруге поспіль отримав три ключові нагороди престижної премії Speedtest Awards за версією компанії Ookla. Компанія підтвердила лідерство на українському ринку телекомунікацій за результатами першого півріччя 2025 року. Про це повідомляється у пресрелізі компанії.

Експерти Ookla провели комплексний аналіз більше ніж 1,1 мільйона тестів швидкості, які здійснили абоненти всіх мобільних операторів України протягом першого та другого кварталів поточного року. За результатами дослідження «Київстар» отримав визнання у трьох номінаціях: «Найкраще мобільне покриття», «Найшвидша мобільна мережа» та «Найкраща мобільна мережа» в Україні.

Згідно з результатами тестування, показник швидкості Speed Score у мережі «Київстар» склав 56,57 бала, що стало найвищим результатом серед усіх мобільних операторів країни. Цей комплексний показник враховує швидкість завантаження та передачі даних, а також латентність мережі. Середня швидкість завантаження даних в мережі оператора склала 60,63 Мбіт/с.

Окрім цього, компанія продемонструвала найкращі результати за показником покриття Coverage Score, отримавши 35,28 бала. Ця оцінка базується на аналізі понад 412 мільйонів сканувань, проведених у верифікованих точках по всій Україні. Станом на сьогодні компанія має найбільшу 4G-мережу серед усіх операторів електронних комунікацій в Україні, яка охоплює понад 96% населення на підконтрольній території.

«Повторна перемога у всіх трьох категоріях Speedtest Awards демонструє правильність обраного курсу розвитку. Ми забезпечуємо мільйони українців стабільним зв’язком, високошвидкісним мобільним інтернетом та широким доступом до технологій четвертого покоління», — прокоментував результати Олександр Комаров, виконавчий директор «Київстар».

Стівен Бай, президент та генеральний директор Ookla (підрозділу Ziff Davis), відзначив винятковість досягнення українського оператора. «Те, що «Київстар» двічі поспіль перемагає у номінаціях «Найкраща мобільна мережа», «Найкраще мобільне покриття» та «Найшвидша мобільна мережа в Україні», є чітким показником лідерства в галузі. «Київстар» задає новий стандарт швидкості та якості зв’язку», — зазначив топменеджер.

Отримані нагороди стали результатом систематичної роботи компанії над розбудовою та модернізацією телекомунікаційної інфраструктури. Станом на червень 2025 року «Київстар» обслуговує близько 22,4 мільйона абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 мільйона абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія продовжує активні інвестиції в розвиток мережі, плануючи вкласти 1 мільярд доларів США у розвиток нових телекомунікаційних технологій протягом 2023-2027 років.

Детальні результати дослідження та методологію проведення тестування можна переглянути на офіційному сайті Speedtest.net за адресою www.speedtest.net/awards/ukraine/. Нагороди Speedtest Awards традиційно вручаються операторам, які демонструють найкращі показники швидкості та покриття мереж за результатами незалежних тестувань користувачів.