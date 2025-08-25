Пошуковий гігант Google остаточно припиняє роботу над новими планшетами. Компанія офіційно підтвердила, що після випуску Pixel Tablet у 2023 році не планує створювати нові пристрої цієї категорії. Про це повідомляє GSMArena з посиланням на Bloomberg.

Керівництво Google пояснило своє рішення тим, що не бачить «значущого майбутнього для цієї категорії» пристроїв, поки не буде знайдено принципово нову концепцію їх використання. За словами представників компанії, вони не можуть уявити сценарій, коли користувачі регулярно носитимуть із собою гаджет, який значно перевершує смартфон за розмірами.

- Реклама -

Це рішення означає скасування раніше запланованих проєктів. Згідно з інсайдерською інформацією, Google мала наміри випустити щонайменше дві нові генерації планшетних пристроїв, однак ці розробки були повністю припинені.

Позиція Google викликала критику з боку технологічних оглядачів. Редакція GSMArena зазначає очевидну суперечність між заявами пошукового гіганта та реальним ринковим успіхом конкурентів, зокрема Apple з її iPad, які продаються мільйонними тиражами щороку.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Водночас аналітики вказують на реальні сценарії використання планшетів. Хоча більшість власників дійсно не носить ці пристрої постійно з собою, вони активно застосовують їх для перегляду медіаконтенту, робочих завдань та творчих проєктів у домашніх умовах.

На думку експертів GSMArena, справжніми причинами відмови Google від планшетів стали труднощі з оптимізацією програмного забезпечення під великі екрани та неспроможність конкурувати з Apple у цій ніші. Проте компанія воліє не визнавати ці проблеми публічно.

Раніше ми повідомляли, що Google представила Android XR — нову операційну систему для пристроїв розширеної реальності.