В Україні для боротьби з сірим імпортом пропонують обов’язкову реєстрацію техніки Apple

Продавці електроніки пропонують запровадити систему обов’язкової реєстрації продукції Apple через міжнародні ідентифікатори IMEI (International Mobile Equipment Identity) для протидії нелегальному ввезенню товарів. Про це повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на заяву виконувачки обов’язків голови Державної податкової служби Лесі Карнаух.

Бізнес-спільнота розглядає впровадження системи ідентифікації мобільних пристроїв як ефективний механізм боротьби з сірим імпортом. За цією схемою кожен телефон або планшет повинен реєструватися через унікальний 15-значний номер IMEI, який надається всім мобільним пристроям на етапі виробництва.

Однак керівництво податкової служби вважає таку ініціативу надмірно жорсткою. «Купите телефон Apple, і з завтрашнього дня він у вас не працює, бо він — з “сірого” імпорту, і така сама ситуація приблизно у 600 000 користувачів», — зауважила Леся Карнаух у розмові з виданням.

Можливі наслідки запровадження системи реєстрації є значними за своїми масштабами. За оцінками податкової служби, приблизно 600 тисяч українських користувачів можуть одночасно втратити доступ до своїх пристроїв Apple через їх нелегальне походження.

Офіційний дистриб’ютор продукції Apple в Україні компанія «АСБІС-Україна» надала статистичні дані щодо обсягів тіньового ринку. Згідно з їхніми розрахунками, лише за перший квартал поточного року в країну було ввезено техніки Apple без належного митного оформлення та сплати податку на додану вартість на суму 7 мільярдів гривень.

Виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби також висловила свою позицію щодо оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Леся Карнаух підкреслила важливість стимулювання національного виробництва та підтримки вітчизняної економічної активності. «Хочу, щоб в Україні виробляли якісну продукцію і щоб ми купували вітчизняні товари. Не хочу, щоб ми своїми заробленими грошима живили чужі економіки. Це моя позиція», — підсумувала очільниця відомства.