Український сервіс XTV PLAY поповнив каталог радіостанцією «REFM Україна»

Український онлайн-сервіс XTV PLAY додав до каталогу нову радіостанцію «REFM Україна». Про це повідомив сервіс на офіційній сторінці у Facebook.

Нова радіостанція розрахована на слухачів, які люблять яскравий ритм життя. В ефірі звучать попмузика, хіп-хоп й електронна музика від початку 2000-х років до сьогодні. Концепція станції ґрунтується на поєднанні перевірених часом хітів і нових музичних творів.

Нову радіостанцію можна слухати без обов’язкової реєстрації в сервісі. Користувачі можуть прослуховувати «REFM Україна» безпосередньо через будь-який вебпереглядач на пристроях із доступом до мережі. Станція працює за посиланням xtvmedia.pp.ua/player/REFM_Ukraine.

Сервіс XTV PLAY працює як агрегатор українських радіостанцій і надає безплатний доступ до онлайн-мовлення. Водночас платформа не здійснює власної ретрансляції, а використовує аудіопотоки, які безпосередньо надають радіостанції. Така модель роботи дає змогу користувачам слухати радіомовлення без встановлення спеціальних програм.

Додавання «REFM Україна» продовжує розширення музичного каталогу платформи. Раніше, на початку червня цього року, XTV PLAY поповнила свій каталог радіостанцією «Радіо Лофіко», яка транслює спокійну Lo-Fi музику.