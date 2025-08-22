«Податок на Google»: до бюджету надійшло $85,7 млн та €76,5 млн

Міжнародні технологічні корпорації сплатили до державного бюджету 85,7 млн доларів США та 76,5 млн євро податку на електронні послуги нерезидентів протягом січня-червня поточного року. Такі надходження становлять зростання на 23% у доларовому еквіваленті та на 26% в євро порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Про це повідомила виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух.

Про нараховані суми податку прозвітували 132 особи-нерезиденти, серед яких найвагомішими платниками стали Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI та eBay. Ці технологічні гіганти забезпечили основну частину податкових надходжень від цифрових послуг.

Водночас відбувається зростання кількості учасників системи оподаткування електронних послуг. Загальна чисельність осіб-нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам в Україні, зросла до 141, що означає збільшення на 16 порівняно з минулим роком.

За даними голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, обсяг оподатковуваних електронних послуг показав суттєве зростання. Цей показник збільшився на 19,4% порівняно з першим півріччям 2024 року, що свідчить про активне розширення цифрового ринку в Україні.

Також фіксується стабільне поповнення кола платників. За другий квартал 2025 року до системи долучилися п’ять нових компаній, довівши загальну кількість платників до 141.

Крім того, важливо зазначити показники з податку на додану вартість (ПДВ). За перші шість місяців цього року компанії задекларували ПДВ до сплати у розмірі понад 7 млрд гривень. Це перевищує тогорічний показник на 1,1 млрд гривень. Фактично за період з січня по липень 2025 року до бюджету надійшло близько 10 млрд гривень від цього виду оподаткування.

«Це колосальні надходження до бюджету, які посилюють нашу стійкість навіть у надскладних умовах. Ба більше, це вирівнює умови конкуренції між українськими й міжнародними бізнесами у сфері цифрових сервісів», — підкреслила Леся Карнаух.

Нагадаємо, що «податок на Google», офіційна назва якого — податок на електронні послуги, являє собою ПДВ у розмірі 20%. Цей податок сплачують компанії-нерезиденти, які надають цифрові послуги українським користувачам через інтернет-платформи.