lifecell TV надає безплатний доступ до понад 160 каналів з нагоди Дня Незалежності

Український оператор lifecell надає авторизованим користувачам сервісу lifecell TV тимчасовий безплатний доступ до розширеного пакета телеканалів та онлайн-кінотеатру. Акція триває з 22 по 27 серпня 2025 року та охоплює понад 160 телеканалів і тисячі фільмів і серіалів. Про це йдеться у пресрелізі lifecell.

Святковий промоперегляд дозволяє абонентам користуватися максимальною кількістю каналів цифрового телебачення без додаткових платежів. Виняток становлять лише канали додаткового пакета «Нічний». Ця ініціатива присвячена до 34-ї річниці Незалежності України.

Технічні можливості платформи дозволяють переглядати контент одночасно на п’яти пристроях з одного акаунту. Користувачі можуть використовувати смартфони, телевізори, планшети та ноутбуки для доступу до сервісу. Це рішення забезпечує зручність перегляду як вдома, так і в дорозі.

Контентна лінійка включає пізнавальні програми на каналах Viasat History, National Geographic та Discovery. Для любителів кінематографа доступні канали Cine+ і Viasat Kino з широким вибором фільмів. Спортивні вболівальники зможуть слідкувати за трансляціями Формули-1, UFC, NBA, Англійської Прем’єр-ліги та Бундесліги на Setanta Sports та Eurosport.

Дитяча аудиторія отримає доступ до популярних каналів Nickelodeon, Cartoon Network та Da Vinci. Різноманітність жанрів дозволяє кожному члену родини знайти контент за своїми уподобаннями.

Для активації святкового промоперегляду користувачам необхідно перезапустити пристрій або повторно авторизуватися у застосунку lifecell TV. Процедура не вимагає додаткових налаштувань чи підписки на преміум-пакети.

lifecell TV є платформою цифрового телебачення та онлайн-кінотеатру, яка підтримує доступ з різних пристроїв до контенту. Після завершення промоперіоду користувачі можуть обрати постійні тарифи з доступом до повного каталогу каналів і бібліотеки відеоматеріалів.