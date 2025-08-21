За півтора місяця понад 1200 абонентів lifecell під’єднали Number Sharing для смартгодинників

Український мобільний оператор lifecell зафіксував активне зростання популярності послуги Number Sharing для смартгодинників з підтримкою eSIM-технології. Після запуску наприкінці червня 2025 року до інноваційного сервісу приєдналося понад 1200 абонентів, що підтверджує попит на автономне використання носимих пристроїв. Про це редакції Mediasat повідомили у пресслужбі lifecell.

Технологія Number Sharing дозволяє користувачам використовувати один номер телефону та тарифний план одночасно на смартфоні та смартгодиннику. Цей сервіс перетворює носимий пристрій на повноцінний автономний засіб зв’язку, забезпечуючи можливість здійснювати дзвінки, надсилати повідомлення та користуватися мобільним інтернетом без необхідності тримати смартфон поруч.

- Реклама -

Аналіз підключень показав цікаву тенденцію у виборі пристроїв. Приблизно 80% користувачів віддають перевагу смартгодинникам Apple Watch, проте помітно зростає частка підключень Samsung Galaxy Watch. Така статистика відображає поступове розширення екосистеми сумісних пристроїв на українському ринку.

Запуск Number Sharing збігся з розширенням офіційної лінійки пристроїв Apple в Україні. Якщо раніше технологію підтримували виключно моделі Ultra та Ultra 2, то нині абоненти можуть скористатися послугою з новими годинниками Apple Watch Series 10. Це створює передумови для подальшого збільшення кількості підключень до сервісу.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Вартість послуги становить 50 гривень за 30-денний період та автоматично списується з основного рахунку абонента. lifecell надає додаткові стимули для нових користувачів у вигляді бонусної програми, що діє протягом перших шести місяців після активації. Абоненти щомісяця отримують 1 ГБ інтернет-трафіку та 500 хвилин дзвінків на усі номери в Україні.

Функціональність Number Sharing охоплює широкий спектр можливостей для автономного використання смартгодинника. Користувачі можуть слухати музику, користуватися навігаційними системами, стрімінговими сервісами та повноцінно працювати з мобільним інтернетом. Такі можливості роблять носимий пристрій незалежним засобом комунікації під час спортивних тренувань, подорожей або інших ситуацій, коли смартфон недоступний.

Наразі lifecell залишається єдиним мобільним оператором в Україні, який запропонував абонентам технологію Number Sharing. Послуга доступна виключно для індивідуальних абонентів за умови оплаченого чотиритижневого пакета послуг відповідно до тарифного плану. Для активації на рахунку користувача має бути щонайменше 100 гривень. Варто зазначити, що послуга не працює в роумінгу та не сумісна з деякими іншими послугами оператора.