UARU

Starlink та OneWeb забезпечать супутниковим інтернетом потяги в Казахстані

НовиниСупутниковий зв'язок
Потяг Starlink
Alexander Kondratenko / Shutterstock / Clarus Networks Edited

Казахстан розпочинає масштабну цифровізацію залізничного транспорту через запровадження супутникового інтернету від компаній Starlink та OneWeb для пасажирів потягів. Про це повідомив міністр цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної промисловості Жаслан Мадієв під час засідання уряду, пише центр ділової інформації Kapital.kz.

Технологія Starlink вже пройшла успішне тестування на залізничному маршруті Астана — Борове в пілотному режимі. Водночас система OneWeb також завершила етап випробувань.

«Пасажирські перевезення» у співпраці з Jusan Mobile завершили випробування бездротового підключення поїздів через супутникову мережу OneWeb. Для цього було модифіковано обладнання мультимедійних сервісів, адаптувавши його до специфіки супутникових технологій OneWeb.

Впровадження супутникового інтернету стало частиною комплексної програми модернізації залізничної галузі країни. Наразі прибуття та відправлення потягів досі фіксується на папері, що призводить до затримок і ускладнює контроль за завантаженістю магістральної мережі.

Реінжиніринг галузі виявив системні проблеми, які планується вирішити через цифрові рішення. Серед ключових нововведень — створення цифрового двійника магістральної мережі та застосування штучного інтелекту (ШІ) для оптимізації планування перевезень.

Додатково запроваджуються системи відеорозпізнавання номерів вагонів та послуга «Визначення місцеперебування вагона/вантажу». Автоматична передача даних з GPS-трекерів забезпечить точну фіксацію прибуття та відправлення потягів, а також автоматичний розрахунок часу простою.

Нагадаємо, що Starlink отримав офіційний дозвіл на роботу в Казахстані після підписання угоди з міністерством цифрового розвитку у червні цього року. Офіційні продажі супутникових терміналів Starlink заплановані на третій квартал 2025 року згідно з вимогами національного законодавства.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Vitalii Moseichuk
Vitalii Moseichuk
Головний редактор інтернет-видання Mediasat.INFO.
