Нацрада продовжила «5 каналу» ліцензію на мовлення в мережі Т2

Новини
5 канал
Фото: 5.ua

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення ухвалила рішення про продовження ліцензії «5 каналу» на мовлення в мережі наземного цифрового телебачення строком на десять років. Про це повідомляє «Детектор Медіа».

Рішення ухвалили під час засідання регулятора, що відбулося 21 серпня. Ліцензія стосується діяльності юридичної особи — Підприємства з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія “НБМ”».

Дозвіл передбачає мовлення в мультиплексі MX-5 компанії «Зеонбуд». Регулятор підтримав продовження дії документа, попри те, що телеканал наразі не мовить у цифровому форматі.

Генеральний директор «5 каналу» Володимир Мжельський висловив сподівання на повернення до мережі Т2. «Щоб глядачі нас бачили», — зазначив він під час обговорення питання.

У відповідь на це голова Нацради Ольга Герасим’юк зауважила: «Думаю, що ваша аудиторія вас не втратила». Така заява свідчить про збереження довіри регулятора до телеканалу, попри тривалу перерву в цифровому мовленні.

Слід нагадати, що «5 канал» припинив мовлення в цифровому ефірі на початку повномасштабної російської агресії проти України. 4 квітня 2022 року Концерн РРТ одночасно відключив від цифрового мовлення три телеканали — «5 канал», «Прямий» та «Еспресо».

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
