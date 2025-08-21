Нацрада оштрафувала провайдера на 640 тисяч гривень за трансляцію російських телеканалів

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення (Нацрада) на засіданні 21 серпня оштрафувала приватне підприємство «ТБ-КОМ» з міста Сміла Черкаської області. Регулятор визначив рівень суспільної небезпеки порушення як високий і застосував штраф у розмірі 640 тисяч гривень. Про це повідомляє «Детектор Медіа».

Причиною застосування санкцій стали результати моніторингу Нацради. Перевірка виявила, що компанія здійснює провайдерську діяльність без належної реєстрації. Водночас у телевізійних пакетах підприємства регулятор зафіксував наявність 14 російських каналів.

Сума штрафу становить подвійний розмір від базового показника. Такий підхід зумовлений високим рівнем суспільної небезпеки виявлених порушень. Регулятор керувався нормами законодавства, що передбачають посилені санкції за грубі порушення під час воєнного стану.

Крім фінансових санкцій, Нацрада звернулася до правоохоронних органів щодо діяльності цього провайдера. Такий крок має на меті додаткове розслідування обставин справи та можливих кримінальних аспектів порушення.

Варто зазначити, що під час воєнного стану регулятор застосовує особливу спрощену процедуру реагування на грубі порушення. Ця процедура стосується статей 110-113 та 115 закону «Про медіа». Вона забезпечує більш оперативний механізм без проведення повноцінної перевірки на основі лише акта моніторингу та інших доказів.

Цей випадок не є поодиноким у практиці регулятора. У червні поточного року Нацрада застосувала санкції до товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Запорожелектронснаб». Проте враховуючи розташування компанії у прифронтовому регіоні штраф становив мінімальні 80 тисяч гривень.

Ще один резонансний випадок стався у травні, коли приватне підприємство «Телерадіокомпанія “Телком”» із селища Десна Чернігівської області отримало штраф 248 тисяч гривень. Порушення полягало у трансляції іноземних каналів із Росії під брендом Viju.