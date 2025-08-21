Нацрада оштрафувала канал «Мега» на 454 тисячі гривень за показ програми російською мовою

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення (Нацрада) оштрафувала телеканал «Мега» за трансляцію контенту російською мовою. Регулятор зафіксував порушення мовного законодавства під час показу програми «Речдок» та застосував фінансові санкції щодо мовника. Про це повідомляє «Детектор медіа».

Підставою для накладання штрафу стала 41-хвилинна трансляція програми «Речдок» російською мовою без українського дублювання або озвучування. Таке порушення мовного законодавства було зафіксовано за результатами моніторингу Нацради 7 травня 2025 року.

Програма, яка стала причиною санкцій, випускається компанією ТОВ «07 продакшн». Водночас юридичною особою, що несе відповідальність за мовлення каналу, виступає ТОВ «Телеканал “Мега”».

Керівництво телеканалу у своїх поясненнях регулятору охарактеризувало показ російськомовного контенту як технічний збій. Представники мовника запевнили, що після інциденту вжили відповідних заходів для запобігання подібним випадкам у майбутньому.

Член Нацради Максим Онопрієнко зазначив, що розгляд цього питання кілька разів переносився на прохання представників каналу. Однак на засіданні 21 серпня регулятор вирішив остаточно розглянути справу та ухвалити санкції.

За класифікацією Нацради, виявлене порушення належить до категорії значних. Розмір штрафу становить 10 відсотків від суми ліцензійного збору, що для ТОВ «Телеканал “Мега”» складає 454 тисячі гривень. Компанія зобов’язана перерахувати цю суму до державного бюджету.

Водночас на цьому ж засіданні Нацрада оштрафувала підприємства «ТБ-КОМ» зі Сміли Черкаської області. Регулятор кваліфікував порушення провайдера як таке, що має високий рівень суспільної небезпеки, та наклав штраф у розмірі 640 тисяч гривень.