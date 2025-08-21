Національна рада дозволила трьом телеканалам оновити брендинг та візуальний стиль

Регулятор схвалив нові логотипи телеканалів «Апостроф TV», «ТРК-Чорноморська» та «Еспресо». Про це повідомляє «Детектор Медіа», посилаючись на рішення Національної ради з питань телебачення та радіомовлення (Нацрада), прийняті на засіданні 21 серпня.

Київський телеканал «Апостроф TV», який належить ТОВ «Апостроф медіа», отримав дозвіл на використання нового бренду «a media, апостроф media».

Водночас ТОВ «ТРК-Чорноморська» змінило не лише назву, але й концепцію логотипа. Відтепер канал працюватиме під назвою «Капучино TV» та використовуватиме стилізоване зображення чашки з відповідним написом.

Телеканал «Еспресо», який належить ТОВ «Голдберрі», змінив фон свого логотипа з блакитного на зелений.

Ці рішення продовжують тенденцію ребрендингу українських медіа. Раніше, у липні цього року, телеканал «УНІАН» також оновив свій візуальний стиль. Канал змінив логотип на «УНІАН. Серіал» та розпочав мовлення під новим брендом.