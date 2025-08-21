Телеканал Eurosport 1 транслюватиме велогонку Вуельта-2025 з українською коментаторською доріжкою. Таке рішення стало можливим завдяки партнерству між медіасервісом MEGOGO та Warner Bros. Discovery. Про це повідомляє пресслужба MEGOGO.

Іспанський Гранд-тур стартує 23 серпня в італійському місті Турин. Змагання триватимуть до 14 вересня та завершаться у столиці Іспанії. Велоперегонники подолають 21 етап загальною протяжністю 3151 кілометр протягом 23 днів.

Українські глядачі зможуть дивитися усі етапи престижних змагань на лінійному каналі Eurosport 1. Цього року організатори вперше забезпечать повноцінне коментування рідною мовою для вітчизняної аудиторії.

Перша трансляція іспанського велотуру розпочнеться 23 серпня о 14:35 за київським часом. За мікрофонами працюватимуть досвідчені спортивні коментатори Олексій Борисовський, Інна Волочай та Андрій Білик.

Українська аудіодоріжка буде доступна як на платформі MEGOGO, так і в інших офіційних провайдерів каналів Eurosport. Водночас англомовне коментування забезпечуватиме команда міжнародних репортерів: Андерс Мільке, Андреа Бертон, Томас Біхель та Йіп ван ден Бос.

Окремим акцентом стане участь легенди велоспорту Альберто Контадора у фінальному етапі. Триразовий переможець Вуельти проведе пряму трансляцію завершального дня змагань у Мадриді.

Для перемикання на українську аудіодоріжку під час перегляду каналів Eurosport на MEGOGO необхідно виконати кілька простих дій. Спочатку натисніть на іконку налаштувань у вигляді «коліщатка» під час відтворення контенту. Далі у меню, що з’явиться, оберіть розділ «Аудіодоріжка». Завершальним кроком стане вибір «Української» зі списку доступних варіантів мов.

Нагадаємо, українська мова офіційно увійшла до переліку мов трансляцій Eurosport у травні поточного року, ставши двадцять першою. Створенням коментаторського супроводу займаються фахівці MEGOGO, тоді як технічну та редакційну координацію забезпечують спеціалісти Warner Bros. Discovery.