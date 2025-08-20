UARU

UARU

За рік українці стали витрачати на мобільний зв’язок на третину більше, — НКЕК

Новини
Phones, Smartphones, Mobile Internet, Mobile connection, 3G, 4G, смартфон

Українці стали витрачати на мобільний зв’язок на 33% більше порівняно з минулим роком. Про це в інтерв’ю LIGA.net заявила голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) Лілія Мальон.

Статистичні дані свідчать про значне зростання ринку мобільних послуг. За словами керівниці регулятора, доходи операторів від мобільного зв’язку у першому кварталі поточного року зросли на 29,7% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Водночас середній дохід оператора від одного користувача на місяць (ARPU) збільшився на 33%.

Попри таку динаміку, НКЕК не прогнозує додаткового підвищення тарифів у зв’язку з майбутнім приєднанням України до європейського роумінгового простору. З 1 січня 2026 року країна стане частиною ініціативи «Роумінг як вдома» (Roaming Like At Home), що дозволить українцям користуватися мобільним зв’язком у країнах ЄС за внутрішніми тарифами.

«Ми не очікуємо будь-якого підвищення тарифів через роумінг. Воно у нас і так системно відбувається без супутніх факторів», — підкреслила Лілія Мальон.

З усім тим, впровадження нової роумінгової системи вимагатиме певних змін у тарифних планах операторів. Компанії мобільного зв’язку мають доповнити свою лінійку пакетами, які включатимуть послугу «Роумінг як вдома», та поширити її на всі наявні тарифи.

Регулятор підкреслює, що не втручається в процес формування конкретних конфігурацій тарифних планів. Це залишається прерогативою самих операторів. Однак НКЕК здійснюватиме моніторинг для запобігання будь-яким проявам дискримінації споживачів.

Голова комісії висловила впевненість у силі ринкової конкуренції. На її переконання, перевагу отримає той оператор, який запропонує найбільш привабливі умови для абонентів. «Переконана, що оператори мають думати не про те, щоб обмежити, а як дати найкращу пропозицію споживачу», — підсумувала керівниця НКЕК.

Vitalii Moseichuk
Vitalii Moseichuk
Головний редактор інтернет-видання Mediasat.INFO.
