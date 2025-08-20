UARU

UARU

SpaceX переконує штат Луїзіану замінити оптоволоконні мережі на Starlink

Новини
Starlink

Компанія SpaceX активно протестує проти рішень штатів США щодо пріоритетного фінансування волоконно-оптичних мереж замість супутникової системи Starlink. Останнім прикладом такого протистояння стала суперечка з Луїзіаною через розподіл майже пів мільярда доларів грантових коштів. Про це повідомляє видання PCMag.

Оператор супутникової мережі критикує план Луїзіани виділити 91,5% бюджету на розвиток оптоволоконної інфраструктури. Керівництво SpaceX звинуватило штат у тому, що він піддався впливу «численних лобістів волоконно-оптичної галузі», які нібито прагнуть отримати вигоду від масштабних державних інвестицій.

Ця суперечка розгортається на тлі кардинальних змін у федеральній грантовій програмі. Адміністрація Трампа переписала правила програми BEAD (Broadband Equity, Access, and Deployment) вартістю 42 мільярди доларів, створивши більш сприятливі умови для Starlink. Замість попередньої стратегії розвитку волоконно-оптичних мереж новий підхід вимагає від штатів застосування «технологічно нейтрального» принципу відбору.

Фінансові аспекти суперечки особливо занепокоюють SpaceX. Компанія стверджує, що подала заявку на обслуговування практично всіх домогосподарств у рамках програми за менш ніж 100 мільйонів доларів. При цьому загальний бюджет Луїзіани становить майже 500 мільйонів доларів на 127 842 локації. За розрахунками SpaceX, це означає понад 400 мільйонів доларів нецільових і непотрібних витрат платників податків.

Фактичний розподіл коштів демонструє значну різницю в підходах. Луїзіана виділила SpaceX лише 7,75 мільйона доларів на обслуговування 10 327 локацій за 750 доларів за кожну. Водночас найбільший грант у розмірі 378 мільйонів доларів отримав Louisiana Local Fiber Consortium на обслуговування 68 535 локацій. Цей консорціум включає місцевих провайдерів у партнерстві з T-Mobile.

Така диспропорція спонукала SpaceX до жорсткої критики процедури відбору. Представники компанії наголошують, що середня вартість волоконно-оптичних проєктів складає 4449 доларів за локацію. За їхніми словами, штат порушив законодавчі вимоги, відхиливши більш економічні пропозиції супутникових технологій.

SpaceX також оскаржує аналогічні рішення в Вірджинії, використовуючи подібні аргументи щодо недотримання нових федеральних правил. Компанія наполягає, що такий розподіл коштів не відповідає принципам справедливої конкуренції та технологічної нейтральності.

Віталій Мосейчук
Віталій Мосейчук
Головний редактор інтернет-видання Mediasat.INFO з 15-річним досвідом роботи в медіагалузі. Має технічну освіту, здобуту в ХНАДУ. Спеціалізується на висвітленні тем телерадіомовлення, телекомунікацій та сучасних технологій. Поєднує редакторську роботу з авторською діяльністю, підтримуючи тісні контакти з представниками телекомунікаційної галузі.
