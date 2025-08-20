Понад 70% студентів Vodafone Big Data Lab успішно завершили навчання

20 серпня школа Vodafone Big Data Lab завершила підготовку нового покоління аналітиків великих даних. Цьогорічний випуск став рекордним за показниками успішності – понад 70% студентів захистили фінальні проєкти та отримають сертифікати з відзнакою. Про це йдеться у пресрелізі Vodafone.

Освітня програма Big Data Lab є інтенсивним шестимісячним курсом, спрямований на підготовку фахівців з аналітики даних, машинного навчання та нейронних мереж. Навчальна програма розроблена провідними експертами України та світу, що забезпечує студентам комплексну підготовку для успішного старту кар’єри в галузі data science.

У 2025 році освітня програма зазнала суттєвої модернізації. Оновлені практичні модулі з машинного навчання, зберігання та візуалізації даних надали студентам доступ до найсучасніших методик та технологій аналізу даних. Ці зміни дозволили підвищити якість підготовки майбутніх спеціалістів.

Структура навчального процесу складається з трьох етапів. Підготовчий курс тривалістю один місяць включає вивчення математичних основ та програмування на Python. Основний курс охоплює десять дисциплін протягом п’яти місяців. Завершальний етап присвячений підготовці та захисту фінального проєкту протягом одного місяця.

Навчання проводиться в онлайн-форматі з дотриманням правил безпеки під час повітряних тривог. Студенти мають можливість взаємодіяти з менторами в реальному часі та переглядати записи лекційних матеріалів у зручний час.

Одинадцять випускників 2025 року отримають дипломи з відзнакою, що підтверджує їхню готовність до роботи на позиціях Junior Data Scientist, Junior Analyst, Junior Data Analyst та Junior User Acquisition Analyst. Статистика працевлаштування демонструє високу ефективність програми – понад 80% студентів, які захистили фінальні проєкти, вже працюють за фахом у провідних компаніях України та світу.

Vodafone Big Data Lab розпочав попередню реєстрацію на наступний курс. Подати заявку на участь можна на офіційному сайті bigdatalab.com.ua.

Big Data Lab є комплексною освітньою програмою тривалістю шість місяців, що забезпечує студентів повним набором знань та навичок для початку кар’єри в data science. Програма включає фундаментальні математичні знання, експертизу роботи з даними в різних галузях та практику з реальними великими даними Vodafone.

Успіх освітнього проєкту спонукав компанію до розширення діяльності в академічній сфері. Наразі Vodafone спільно з Державним університетом «Київський авіаційний інститут» розробляє спеціалізований магістерський курс для підготовки фахівців з аналітики великих даних. А шестирічний досвід роботи Big Data Lab стане основою для створення університетської програми, що дозволить готувати спеціалістів на академічному рівні.