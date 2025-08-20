UARU

UARU

Понад 40% українців відмовляються вимикати сповіщення на смартфонах під час сну

Новини
Viber

Більш як 40% користувачів в Україні не вимикають сповіщення на мобільних пристроях протягом ночі, при цьому кожен третій респондент спить менш як шість годин на добу. Такі дані отримала компанія Rakuten Viber у ході опитування понад 30 тисяч респондентів.

Результати опитування розкривають особливості використання смартфонів українцями під час нічного відпочинку. Зокрема, 37% опитаних зазначили, що взагалі не вимикають сповіщення, оскільки вони не перешкоджають їхньому сну. Водночас ще 12% респондентів свідомо залишають сповіщення увімкненими через острах пропустити важливу інформацію.

- Реклама -

Цікаво, що лише третина користувачів (34%) завжди переводить свої пристрої в беззвучний режим на час відпочинку. Ще 9% українців практикують вибірковий підхід, вимикаючи сповіщення лише від певних додатків, але залишаючи активними дзвінки та повідомлення, які вважають критично важливими. Найменш популярним виявився радикальний метод – повне вимкнення телефону на ніч, який використовують тільки 8% опитаних.

Дослідження також розкрило тривожні тенденції щодо тривалості сну серед українців. Майже половина респондентів (40%) спить недостатньо – менш ніж шість годин на добу. Серед них 36% сплять від чотирьох до шести годин, а 4% учасників опитування зазначили, що останнім часом їхній сон триває менш як чотири години.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Детальний розподіл відповідей на питання «Скільки часу ви зараз у середньому спите?» виглядає наступним чином:

  • 7-8 годин — 43%;
  • 4-6 годин — 36%;
  • Понад 8 годин — 14%;
  • Останнім часом менш як 4 години — 4%;
  • У будні сплю мало, відсипаюся на вихідних — 3%.

Що стосується поведінки користувачів щодо сповіщень під час сну, відповіді на запитання «Чи вимикаєте ви сповіщення в телефоні на час сну, щоб нічого не турбувало?» розподілилися таким чином:

  • Ні, не прокидаюся від сповіщень, тому не вимикаю — 37%;
  • Завжди ставлю на беззвучний режим — 34%;
  • Ні, боюся пропустити щось важливе — 12%;
  • Так, але вибірково: на певні дзвінки та повідомлення краще відповісти — 9%;
  • Я взагалі вимикаю телефон на ніч — 8%.

Варто зазначити, що опитування проводилося анонімно в офіційному каналі Rakuten Viber Україна. Ключову вікову групу респондентів склали користувачі 34-45 років, при цьому понад половину учасників дослідження становили особи віком до 45 років.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Віталій Мосейчук
Віталій Мосейчук
Головний редактор інтернет-видання Mediasat.INFO з 15-річним досвідом роботи в медіагалузі. Має технічну освіту, здобуту в ХНАДУ. Спеціалізується на висвітленні тем телерадіомовлення, телекомунікацій та сучасних технологій. Поєднує редакторську роботу з авторською діяльністю, підтримуючи тісні контакти з представниками телекомунікаційної галузі.
- Реклама -

Читайте також

Новини

«Київстар» запропонував абонентам YouTube Premium за 90 гривень на місяць

Провідний український телекомунікаційний оператор «Київстар» уклав партнерську угоду з Google для надання послуги YouTube Premium своїм абонентам.
Новини

monobank встановив 1200 власних терміналів по всій Україні

monobank активно розширює власну інфраструктуру платіжних терміналів в Україні. Про це заявив співзасновник фінансової установи Олег Гороховський.
Новини

Понад 70% студентів Vodafone Big Data Lab успішно завершили навчання

Школа Vodafone Big Data Lab випустила шосте покоління спеціалістів з аналізу даних. Понад 70% студентів захистили проєкти та отримали сертифікати з відзнакою.
Новини

YouTube може придбати права на трансляцію церемонії «Оскар»

Американська кіноакадемія шукає альтернативу ABC для трансляції "Оскар". YouTube, Netflix і Amazon у списку претендентів на права за понад 100 млн доларів.
Новини

Телеканал ПЛЮСПЛЮС готує прем’єру другого сезону мультсеріалу «Корисні підказки»

Найбільший дитячий телеканал України готує до прем'єри другий сезон власного анімаційного проєкту для дошкільнят «Корисні підказки», який незабаром вийде в ефір
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати