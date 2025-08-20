Понад 40% українців відмовляються вимикати сповіщення на смартфонах під час сну

Більш як 40% користувачів в Україні не вимикають сповіщення на мобільних пристроях протягом ночі, при цьому кожен третій респондент спить менш як шість годин на добу. Такі дані отримала компанія Rakuten Viber у ході опитування понад 30 тисяч респондентів.
Результати опитування розкривають особливості використання смартфонів українцями під час нічного відпочинку. Зокрема, 37% опитаних зазначили, що взагалі не вимикають сповіщення, оскільки вони не перешкоджають їхньому сну. Водночас ще 12% респондентів свідомо залишають сповіщення увімкненими через острах пропустити важливу інформацію.
Цікаво, що лише третина користувачів (34%) завжди переводить свої пристрої в беззвучний режим на час відпочинку. Ще 9% українців практикують вибірковий підхід, вимикаючи сповіщення лише від певних додатків, але залишаючи активними дзвінки та повідомлення, які вважають критично важливими. Найменш популярним виявився радикальний метод – повне вимкнення телефону на ніч, який використовують тільки 8% опитаних.
Дослідження також розкрило тривожні тенденції щодо тривалості сну серед українців. Майже половина респондентів (40%) спить недостатньо – менш ніж шість годин на добу. Серед них 36% сплять від чотирьох до шести годин, а 4% учасників опитування зазначили, що останнім часом їхній сон триває менш як чотири години.
Детальний розподіл відповідей на питання «Скільки часу ви зараз у середньому спите?» виглядає наступним чином:
- 7-8 годин — 43%;
- 4-6 годин — 36%;
- Понад 8 годин — 14%;
- Останнім часом менш як 4 години — 4%;
- У будні сплю мало, відсипаюся на вихідних — 3%.
Що стосується поведінки користувачів щодо сповіщень під час сну, відповіді на запитання «Чи вимикаєте ви сповіщення в телефоні на час сну, щоб нічого не турбувало?» розподілилися таким чином:
- Ні, не прокидаюся від сповіщень, тому не вимикаю — 37%;
- Завжди ставлю на беззвучний режим — 34%;
- Ні, боюся пропустити щось важливе — 12%;
- Так, але вибірково: на певні дзвінки та повідомлення краще відповісти — 9%;
- Я взагалі вимикаю телефон на ніч — 8%.
Варто зазначити, що опитування проводилося анонімно в офіційному каналі Rakuten Viber Україна. Ключову вікову групу респондентів склали користувачі 34-45 років, при цьому понад половину учасників дослідження становили особи віком до 45 років.