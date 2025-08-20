Понад 40% українців відмовляються вимикати сповіщення на смартфонах під час сну

Більш як 40% користувачів в Україні не вимикають сповіщення на мобільних пристроях протягом ночі, при цьому кожен третій респондент спить менш як шість годин на добу. Такі дані отримала компанія Rakuten Viber у ході опитування понад 30 тисяч респондентів.

Результати опитування розкривають особливості використання смартфонів українцями під час нічного відпочинку. Зокрема, 37% опитаних зазначили, що взагалі не вимикають сповіщення, оскільки вони не перешкоджають їхньому сну. Водночас ще 12% респондентів свідомо залишають сповіщення увімкненими через острах пропустити важливу інформацію.

Цікаво, що лише третина користувачів (34%) завжди переводить свої пристрої в беззвучний режим на час відпочинку. Ще 9% українців практикують вибірковий підхід, вимикаючи сповіщення лише від певних додатків, але залишаючи активними дзвінки та повідомлення, які вважають критично важливими. Найменш популярним виявився радикальний метод – повне вимкнення телефону на ніч, який використовують тільки 8% опитаних.

Дослідження також розкрило тривожні тенденції щодо тривалості сну серед українців. Майже половина респондентів (40%) спить недостатньо – менш ніж шість годин на добу. Серед них 36% сплять від чотирьох до шести годин, а 4% учасників опитування зазначили, що останнім часом їхній сон триває менш як чотири години.

Детальний розподіл відповідей на питання «Скільки часу ви зараз у середньому спите?» виглядає наступним чином:

7-8 годин — 43% ;

; 4-6 годин — 36% ;

; Понад 8 годин — 14% ;

; Останнім часом менш як 4 години — 4% ;

; У будні сплю мало, відсипаюся на вихідних — 3%.

Що стосується поведінки користувачів щодо сповіщень під час сну, відповіді на запитання «Чи вимикаєте ви сповіщення в телефоні на час сну, щоб нічого не турбувало?» розподілилися таким чином:

Ні, не прокидаюся від сповіщень, тому не вимикаю — 37% ;

; Завжди ставлю на беззвучний режим — 34% ;

; Ні, боюся пропустити щось важливе — 12% ;

; Так, але вибірково: на певні дзвінки та повідомлення краще відповісти — 9% ;

; Я взагалі вимикаю телефон на ніч — 8%.

Варто зазначити, що опитування проводилося анонімно в офіційному каналі Rakuten Viber Україна. Ключову вікову групу респондентів склали користувачі 34-45 років, при цьому понад половину учасників дослідження становили особи віком до 45 років.