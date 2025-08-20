monobank встановив 1200 власних терміналів по всій Україні

Український необанк monobank активно розширює власну інфраструктуру платіжних терміналів в Україні. Про це заявив співзасновник фінансової установи Олег Гороховський.
Наразі компанія успішно встановила 1200 власних терміналів у населених пунктах по всій Україні. Проте керівництво банку підкреслює, що це лише початковий етап масштабного проєкту розширення платіжної мережі.
Ключовою перевагою нових терміналів стала відсутність комісійних платежів за поповнення банківських карток. Ця політика повністю відповідає принципам роботи з партнерськими терміналами банку, де клієнти також не сплачують додаткових комісій.
«Отже, тепер у вашому житті просто стане трохи більше терміналів», — прокоментував розширення мережі Олег Гороховський.
Варто зазначити, що monobank продовжує активно розвивати технологічні рішення для платежів. У липні поточного року банк презентував інноваційний термінал для пристроїв iPhone, який дозволяє підприємцям приймати безготівкові платежі без використання традиційного POS-обладнання.
Паралельно з розширенням термінальної мережі банк впроваджує додаткові сервіси для клієнтів. Цього місяця в мобільний застосунок було інтегровано функціонал карток лояльності, які автоматично прив’язуються до основної банківської картки користувача.