«Київстар» запропонував абонентам YouTube Premium за 90 гривень на місяць

Провідний український телекомунікаційний оператор «Київстар» уклав партнерську угоду з Google для надання послуги YouTube Premium своїм клієнтам. Абоненти компанії зможуть користуватися преміумсервісом за спеціальною ціною 90 гривень щомісяця. Про це йдеться у пресрелізі «Київстар».

Нова співпраця відкриває українським користувачам доступ до розширених можливостей YouTube Premium. Сервіс дозволяє переглядати відеоконтент без рекламних вставок, використовувати фонове відтворення для музики та відео, а також завантажувати матеріали для офлайн-перегляду. Крім того, підписка включає повноцінний доступ до музичного стримінгового сервісу YouTube Music Premium.

Запуск YouTube Premium через «Київстар» створює нові перспективи для розвитку української креативної індустрії. Зростання платної аудиторії сприятиме збільшенню доходів вітчизняних контент-мейкерів та розширенню можливостей для монетизації їхньої творчості.

«Ця угода зміцнює позиції «Київстар» як технологічного лідера та сприяє розвитку цифрових сервісів у країні. Очікуємо, що вона позитивно вплине на зростання української креативної індустрії», — зазначив Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу в «Київстар». Він також додав, що це лише початок співпраці з глобальною відеоплатформою, і надалі компанія планує розширювати взаємодію з YouTube.

Представники Google також позитивно оцінили нове партнерство. «Ми раді підтримувати українських YouTube-креаторів. Завдяки цьому новому проєкту з нашим довгостроковим партнером «Київстар» досвід користування YouTube Premium стане ще кращим», — прокоментувала Тетяна Лукинюк, директорка Google в Україні.

Особливістю нової послуги стане максимальна зручність для абонентів «Київстар». Користувачі зможуть оформити підписку та керувати нею через мобільний додаток «Мій Київстар». Платежі здійснюватимуться безпосередньо з мобільного рахунку в межах тарифного плану.

«Абоненти «Київстар» зможуть оформити підписку та оплачувати YouTube Premium у межах свого тарифного плану. Це партнерство забезпечить доступ до преміальних сервісів YouTube за однією з найконкурентніших цін в Україні», — підкреслив Озан Аслан, директор з розвитку бізнесу на масовому ринку «Київстар».

Детальну інформацію про умови підключення та процедуру активації сервісу компанія оприлюднить найближчим часом на своїх офіційних платформах.

Партнерство з Google стало черговим етапом у розвитку інноваційних послуг «Київстар». Нагадаємо, нещодавно компанія провела перше успішне тестування Starlink Direct to Cell в Україні.