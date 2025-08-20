UARU

«Київстар» забезпечив генераторами чверть своєї мережі та встановив понад 229 тисяч акумуляторів

Київстар

Телекомунікаційний оператор «Київстар» активно впроваджує рішення альтернативної енергетики та суттєво посилює енергонезалежність своєї мережі в умовах воєнного часу. Про це редакції Mediasat розповіли у пресслужбі «Київстар».

Компанія реалізує пілотні проєкти з використання відновлюваних джерел енергії в декількох регіонах України. В Одеській області дві станції мобільного зв’язку отримали повністю автономне живлення від сонячних панелей, що забезпечує їх незалежність від традиційних мереж енергопостачання. Паралельно з цим у Черкаській області тестується гібридна система, яка об’єднує сонячну та вітрову енергогенерацію.

Надалі «Київстар» планує масштабувати впровадження альтернативних енергетичних рішень на інші регіони країни. Такий підхід дозволяє оператору зменшити залежність від централізованого енергопостачання та забезпечити стабільну роботу телекомунікаційної інфраструктури.

Окрім альтернативної енергетики, компанія значно розширила використання генераторів для резервного живлення. Станом на сьогодні 25,8% мережі мобільного зв’язку забезпечено генераторами, що дозволяє підтримувати зв’язок навіть під час тривалих відключень електроенергії.

Також оператор модернізував системи акумуляторного живлення, встановивши 229 тисяч нових батарей для мобільної мережі. Завдяки цим заходам тривалість автономної роботи мережі збільшилася більш ніж у чотири рази порівняно з початком повномасштабного вторгнення.

Особливу увагу приділено розвитку фіксованої мережі. Для послуги «Домашній Інтернет» встановлено 80,6 тисячі сучасних LiFePO4-акумуляторів, які відрізняються швидким зарядженням та підвищеною стійкістю до перегріву. Це дозволило забезпечити 99% фіксованої мережі резервним живленням тривалістю до 12 годин.

Загальна сума інвестицій «Київстар» у закупівлю, встановлення та обслуговування обладнання для резервного живлення з 2022 року перевищила 3,2 мільярда гривень. Ці кошти спрямовані на забезпечення енергетичної стійкості телекомунікаційної інфраструктури в умовах воєнного часу.

«Енергетична стійкість нашої мережі — це питання національної безпеки та підтримки зв’язку між українцями в найскладніші часи», — зазначив Олександр Комаров, СЕО «Київстар». За його словами, компанія щодня працює над підтримкою надійності зв’язку, постійно вдосконалюючи мережу та забезпечуючи стабільний зв’язок для кожного українця.

Паралельно з розвитком технічної інфраструктури «Київстар» розширює лінійку послуг для абонентів. Нещодавно оператор уклав партнерську угоду з Google, завдяки якій клієнти компанії зможуть користуватися YouTube Premium за спеціальною ціною 90 гривень на місяць.

