YouTube може придбати права на трансляцію церемонії «Оскар»

Оскар

Відеохостинг YouTube розглядає можливість придбання прав на трансляцію церемонії вручення кінопремії «Оскар». Це може стати найбільшим кроком платформи у сфері розважального контенту після отримання прав на NFL Sunday Ticket. Як повідомляє Bloomberg, наразі Американська кіноакадемія шукає альтернативу поточному мовнику церемонії.

Нині права на трансляцію церемонії в США належать телеканалу ABC. Компанія транслює престижне шоу майже п’ятдесят років і володітиме правами щонайменше до 2028 року. Проте переговори між Disney, власником ABC, та Кіноакадемією завершилися безрезультатно через питання вартості прав.

Річ у тім, що права на трансляцію «Оскара» коштують понад 100 мільйонів доларів на рік. При цьому за останнє десятиліття аудиторія церемонії в США скоротилася вдвічі, а порівняно з піком 1990-х років — на 60 відсотків. Через це ABC відмовляється підвищувати вартість прав.

YouTube же розглядається як ідеальний кандидат для омолодження формату церемонії. Сьогодні платформа налічує 2,5 мільярда користувачів у всьому світі та може запропонувати безпрецедентне охоплення аудиторії. Крім того, більшість глядачів уже зараз віддають перевагу перегляду фрагментів церемонії на YouTube наступного дня після ефіру.

Окрім YouTube, на права також претендують традиційні телемережі NBC і CBS, а також Disney, Amazon та Netflix. Ці компанії мають власні студії, досвід організації прямих ефірів та можливість поєднувати трансляції з прокатними релізами фільмів. Netflix розглядає можливість трансляції також як спосіб зміцнити позиції лідера індустрії стрімінгу.

Рішення про зміну мовника може бути прийнято вже у 2025 році, пише Bloomberg. Це дасть Кіноакадемії достатньо часу для розробки нових форматів трансляції. Перехід «Оскара» на цифрові платформи може стати найзначнішою зміною в історії премії з часів переходу з NBC на ABC у 1976 році.

Додамо, в Україні права на трансляцію церемонії вручення «Оскара» належать телеканалу «Суспільне Культура».

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Віталій Мосейчук
Віталій Мосейчук
Головний редактор інтернет-видання Mediasat.INFO з 15-річним досвідом роботи в медіагалузі. Має технічну освіту, здобуту в ХНАДУ. Спеціалізується на висвітленні тем телерадіомовлення, телекомунікацій та сучасних технологій. Поєднує редакторську роботу з авторською діяльністю, підтримуючи тісні контакти з представниками телекомунікаційної галузі.
