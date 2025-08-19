В ОАЕ запустили першу комерційну мережу 5G-Advanced

Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) стали першою країною Близького Сходу, де розгорнуто комерційну мережу п’ятого покоління 5G-Advanced. Проєкт реалізували телекомунікаційний оператор du спільно з китайською корпорацією Huawei. Про це редакції Mediasat повідомили у пресслужбі оператора du.

Нова мережа використовує передову технологію Dual Band Active Antenna Unit (AAU), що дозволяє одночасну роботу в частотних діапазонах 3,7 ГГц та 2,6 ГГц. Таке рішення забезпечує значне підвищення продуктивності телекомунікаційної інфраструктури.

- Реклама -

Технологія 5G-Advanced, також відома як 5.5G, є вдосконаленою версією стандарту 5G. Вона забезпечує швидкість передачі даних до 10 Гбіт/с, мінімальні затримки та покращену енергоефективність порівняно з базовою версією 5G.

Впровадження нової мережі відкриває можливості для розвитку технологій віртуальної реальності (VR), штучного інтелекту (ШІ) та інтернету речей (IoT). Дводіапазонне AAU-рішення гарантує користувачам стабільну високу продуктивність.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Нова мережа призначена для використання в зонах високої концентрації користувачів, на корпоративних об’єктах, а також у сферах розширеної реальності (XR), потокового відео надвисокої чіткості та промислового інтернету речей.

Наразі покриття 5G-Advanced доступне в ключових містах країни, зокрема Дубаї та Абу-Дабі. Найближчими роками оператор планує розширити мережу на всю територію ОАЕ.

Запуск мережі 5G-Advanced підтверджує статус ОАЕ як технологічного лідера регіону та створює фундамент для майбутньої цифрової трансформації країни. Влада ОАЕ планує, що 5G-Advanced стане основою для цифрової трансформації країни та зміцнить її позиції як технологічного лідера.

Цей запуск є продовженням попередніх досягнень компаній. У 2024 році du та Huawei вже розгорнули першу в регіоні indoor-мережу 5G-Advanced у торгових центрах, готелях та аеропортах, досягнувши швидкості передачі даних 5,1 Гбіт/с.

Водночас технологія 5G-Advanced розвивається й в інших країнах світу. Зокрема, у Китаї найбільший телекомунікаційний оператор China Mobile також оголосив про запуск цього стандарту мобільного зв’язку, який є проміжною версією між чинним 5G і майбутнім 6G.