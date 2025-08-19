Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка легалізує використання передової радіотехнології Wi-Fi 6E в Україні. Рішення уряду від 13 серпня 2025 року під номером 976 відкриває шлях для сертифікації сучасного цифрового обладнання. Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА).

Постанова розв’язує проблему, яка роками стримувала розвиток цифрових технологій в Україні. Wi-Fi 6E (WiFi 6 Extended) є розширеною версією стандарту Wi-Fi 6, що використовує додатковий діапазон частот 6 ГГц для забезпечення вищої швидкості передачі даних.

ЄБА висловила подяку Міністерству цифрової трансформації та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), за врахування позиції бізнес-спільноти. Асоціація протягом тривалого часу наголошувала на критичній важливості цього рішення для розвитку цифрової економіки країни.

Основна проблема полягала в неможливості офіційної сертифікації пристроїв з підтримкою Wi-Fi 6E. Смартфони, ноутбуки, телевізори та маршрутизатори останніх поколінь уже обладнані підтримкою цієї технології, проте регуляторні обмеження блокували їх повноцінне використання в Україні.

Відсутність законодавчого дозволу створювала перешкоди для імпортерів електроніки. Виробники не могли отримати сертифікати відповідності для нових пристроїв, що обмежувало асортимент доступної техніки для українських споживачів.

Ситуація в Україні відрізнялася від світових тенденцій. Країни Європейського Союзу (ЄС) та більшість розвинених держав упровадили Wi-Fi 6E ще кілька років тому. Деякі з них уже розглядають можливість переходу на наступний стандарт Wi-Fi 7.

Технологічне відставання мало економічні наслідки. Українські підприємства не могли повною мірою використовувати можливості сучасного обладнання, що впливало на їх конкурентоспроможність на міжнародному рівні.

Нова постанова гармонізує вітчизняне законодавство з європейськими стандартами. Це дозволить імпортувати та використовувати обладнання без обмежень його функціональності, що раніше було обов’язковою вимогою для отримання дозволів.

Wi-Fi 6E офіційно затверджений як міжнародний стандарт у 2020 році. Масове виробництво сумісного обладнання розпочалося у 2021 році, і з того часу технологія активно поширюється у всьому світі.

За даними Wi-Fi Alliance, технологія дозволена в ЄС та переважній більшості країн світу. Винятком залишаються лише окремі африканські держави та, до недавнього часу, Україна.

Експерти галузі відзначають, що затримка з упровадженням Wi-Fi 6E в Україні була особливо відчутною на тлі того, що деякі країни вже обговорюють запровадження Wi-Fi 7, який працюватиме в діапазоні 6425-7125 МГц.