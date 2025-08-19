Найбільший дитячий телеканал України готує до прем’єри новий сезон власного анімаційного проєкту для дошкільнят. Другий сезон пізнавального мультсеріалу «Корисні підказки» незабаром вийде в ефір ПЛЮСПЛЮС. Про це редакції Mediasat повідомили у пресслужбі телеканалу.

Розважально-пізнавальний анімаційний проєкт призначений для дітей віком від 6 до 10 років. Головні герої мультсеріалу — персонажі Трикутя, Квадрик і Кружко — навчають маленьких глядачів правильно поводитися у складних та потенційно небезпечних ситуаціях. Мультфільм також розвиває емоційну грамотність і доброзичливе ставлення до себе та інших.

Новий сезон включатиме дванадцять епізодів тривалістю близько п’яти хвилин кожен. Кожна серія присвячена окремій важливій темі: вміння казати «ні», управління гнівом, здоровий сон, підтримка інших, безпечне поводження з домашніми тваринами та основи інтернет-безпеки. Епізоди завершуються інфографічними підсумками з практичними порадами для дітей.

«Ми постійно оновлюємо базу пізнавального контенту, адже хочемо допомогти дітям краще розуміти себе і світ навколо», — прокоментувала Іванна Найда, генеральна продюсерка телеканалу ПЛЮСПЛЮС. За її словами, перший сезон «Корисних підказок» отримав схвалення глядачів, що стало підставою для створення продовження.

Генпродюсерка також зазначила актуальність тематики нового сезону. «Новий сезон присвячений питанням, як заспокоїтися, підтримати, захистити себе. На жаль, зараз такий контент особливо потрібний», — додала Найда.

«Корисні підказки» входять до портфоліо власних проєктів ПЛЮСПЛЮС. Серед інших авторських програм телеканалу — «Волохатий блог», ЕКО ПЛЮСПЛЮС, «Говоримо українською», «Дивомандри», «Добро завжди перемагає», «Світ чекає на відкриття», «Це — наше, і це — твоє», «Казка з татом», «Герої теж плачуть» та «Зустріч з героєм». Увесь контент власного виробництва доступний на офіційному YouTube-каналі телеканалу.

Розвиток власного контенту набуває все більшого значення для ПЛЮСПЛЮС, який цьогоріч відзначає тринадцяту річницю мовлення в Україні. За роки роботи телеканал здобув статус найпопулярнішого дитячого каналу в країні та отримав офіційне визнання Міністерства освіти і науки України.