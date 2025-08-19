Music Box Group запускає три нові музичні канали

Медіагрупа Music Box Group розширює свою пропозицію запуском трьох нових музичних каналів преміумкласу. Нові проєкти Music Box Hits, Music Box Dance та Music Box Sexy доповнять наявний Music Box Classic і почнуть мовлення у жовтні цього року. Про це повідомляє Wirtualnemedia.pl.

Чеська компанія, яку медіагрупа заснувала у травні цього року, вже зареєструвала ліцензії на нові канали. Програмне наповнення всіх каналів ґрунтуватиметься на розширеній бібліотеці з понад 20 000 музичних відеокліпів у форматі Full HD, включно з відреставрованими архівними матеріалами.

Крім тематичних каналів, Music Box Group також розвиває звичайний канал Music Box, який пропонує широкий спектр музичних програм, зокрема концерти, інтерв’ю з музикантами й музичні новини. 28 вересня 2023 року Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення зареєструвала Music Box, який став першим іноземним телеканалом, що дістав дозвіл на трансляцію в Україні. Річ у тім, що правами на канал володіє компанія з Гібралтару, тому для трансляції в Україні Music Box мав пройти повну реєстрацію, адже Гібралтар не входить до Європейського Союзу.

Розвиваючи успіх основного каналу, медіагрупа вирішила розширити свої послуги спеціалізованими тематичними каналами. Серед них:

Music Box Hits – зосереджується на демонстрації найбільших хітів з актуальних чартів та найгарячіших міжнародних і європейських релізів. Канал показуватиме найпопулярніші треки сучасної музичної індустрії.

– зосереджується на демонстрації найбільших хітів з актуальних чартів та найгарячіших міжнародних і європейських релізів. Канал показуватиме найпопулярніші треки сучасної музичної індустрії. Music Box Dance – спеціалізується на танцювальній та електронній музиці. Програма каналу охоплює класичні клубні хіти й найновіші роботи провідних діджеїв світу. Особливістю каналу стане показ унікальних відеокліпів, відновлених з архівних носіїв Betacam.

– спеціалізується на танцювальній та електронній музиці. Програма каналу охоплює класичні клубні хіти й найновіші роботи провідних діджеїв світу. Особливістю каналу стане показ унікальних відеокліпів, відновлених з архівних носіїв Betacam. Music Box Sexy – канал з вишуканою та чуттєвою естетикою. Програма поєднує гламур, енергію гарячих ритмів і сміливий підхід до музичної презентації з винятковою візуальною привабливістю.

Усі три канали належать до сегмента преміум і поширюватимуться за платною моделлю без реклами. Мовлення розпочнеться у Польщі та інших європейських країнах.

Music Box є найстарішим музичним телевізійним брендом у Європі, заснованим у 1984 році у Великобританії. Компанія з’явилася раніше за MTV Europe (1987), MCM у Франції (1989), Viva в Німеччині (1993) і VH1 UK (1994). Наразі музичні канали компанії транслюються у таких країнах, як Польща, Україна, Ізраїль, Грузія й Гібралтар.