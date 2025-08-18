Київський інтернет-провайдер UTELS запустив для абонентів тариф зі швидкістю 10 Гбіт/с. Послуга надається за технологією XG-PON/XGS-PON — у галузі її також називають як 10G-PON. Про це редакції Mediasat розповів керівник та власник UTELS Олександр Полюдов.

«Раніше така швидкість була доступна тільки за індивідуальним запитом, тепер же мешканці багатоквартирних будинків столиці можуть вільно під’єднати цей тариф», — зазначив він.

Зокрема абоненти у зоні покриття 10G-PON можуть під’єднати тарифи QUANTUM і QUANTUM PRO для користування надшвидким інтернетом. Нова технологія дає змогу швидко завантажувати й передавати великі обсяги даних, переглядати потокові відео в найвищій якості без перешкод для всієї родини.

Тариф QUANTUM забезпечує швидкість до 2,5 Гбіт/с і коштує 649 гривень на місяць. Тариф QUANTUM PRO надає найвищу швидкість до 10 Гбіт/с за 1299 гривень на місяць. Обидва тарифи включають статичну IP-адресу, резервне живлення до 96 годин і телебачення UTELS.TV.

Зазначимо, що вартість підключення за оптичною технологією XG-PON/XGS-PON становить 1499 гривень. За умови ж передоплати на шість місяців за регулярною вартістю тарифного плану ціна підключення знижується до однієї гривні.

«Наразі підключення за технологією 10G-PON доступне вже у понад 500 багатоквартирних будинках Києва та Київської області. Покриття охоплює різні райони столиці, переважно це Подільський, Печерський, Шевченківський та Голосіївський райони», — розповів Олександр Полюдов.

Він також зазначив, що тариф 10 Гбіт/с доступний по тій самій мережі, що і 2,5 Гбіт/с, оскільки XG-PON і XGS-PON дають можливість отримати таку швидкість. «Для підключення тарифу 10 Гбіт/с нашим абонентам достатньо лише замінити ONU у квартирі. Додаткове прокладання кабелів або монтаж нових ліній не потрібен — усе максимально просто, швидко та доступно», — додав власник оператора.

За словами керівника UTELS, легкість переходу на нові швидкості була закладена на етапі проєктування мережі. «Перехід на 10G-PON був технічно та фінансово запланований заздалегідь і передбачав кілька етапів модернізації мережі. Першим кроком стало масштабування інфраструктури GPON по всій мережі. На поточному етапі відбувається планова заміна та оновлення головного обладнання, що дозволяє поступово переводити всю мережу Києва та області на стандарт 10G-PON», — пояснив він.

Щодо цільової аудиторії, Олександр Полюдов розповів, що високі швидкості особливо корисні для IT-спеціалістів: «Масиви даних і репозиторії — клонування великих Git-репозиторіїв, збірка та деплой у кілька разів швидші. Docker-образи, бібліотеки, оновлення IDE — десятки гігабайт за хвилини, а не години». За його словами, мультигігабітні швидкості потрібні не лише домашнім користувачам — бізнес теж виграє від стабільного каналу для офісу. «А хтось просто хоче показати колегам неймовірний спідтест», — додав він з гумором.

При цьому власник UTELS чесно визнає реалії ринку. «Сьогодні попит на 10G-PON залишається помірним. Багато абонентів цікавляться новою технологією, але обирають переважно тариф 1 Гбіт/с. Це природно — ще 5 років тому гігабітний інтернет здавався більшості непотрібним, а сьогодні це вже стандарт», — зазначає керівник UTELS.

Зважаючи на це, компанія зосередилася на довготривалій стратегії розвитку. «Для популяризації 10G-PON потрібен час. Наша мета — показати абонентам, що UTELS — сучасний провайдер, який постійно розвивається, пропонуючи не лише стабільний сервіс, а й надшвидкі рішення. Навіть якщо клієнт сьогодні обирає 1 Гбіт/с, він знає, що за потреби може легко перейти на 2,5 або 10 Гбіт/с — без складних процедур і додаткових монтажних робіт», — додає він.

Щодо перспектив розвитку, керівник UTELS зазначив: «Найближчим часом в планах масштабувати 10G-PON по всій мережі та працювати над популяризацією даної технології. А як буде далі покаже життя і гаманець споживача».

Коментар експерта

Олександр Глущенко, експерт з телекомунікацій:

«Запуск UTELS мережі XG-PON/XGS-PON у Києві — це логічний крок для провайдера, який намагається утримати та розширити свою нішу на висококонкурентному столичному ринку. З технічної точки зору, рішення цікаве. XGS-PON із симетричними 10 Гбіт/с справді може зацікавити B2B-сегмент — стрімерів, IT-компанії, геймерів. Але питання в тому, наскільки масовим буде попит на такі швидкості серед звичайних домогосподарств.

Ціни 649 та 1299 гривень за тарифи QUANTUM та QUANTUM PRO виглядають конкурентно для таких швидкостей, особливо з урахуванням додаткових сервісів. Проте варто розуміти, що реальне використання 10 Гбіт/с потребує відповідної IT-інфраструктури у клієнта — мало хто має обладнання, здатне “переварити” такі об’єми.

Відкритим лишається і питання, як UTELS планує окупити інвестиції в XG-PON/XGS-PON. Столичний ринок насичений, великі гравці пропонують гігабітні швидкості за значно нижчими цінами. Можливо, оператор робить ставку на преміальний сегмент та корпоративних клієнтів.

Загалом, це позитивний сигнал для ринку — провайдери продовжують інвестувати в інфраструктуру навіть в умовах війни. Але успіх проєкту залежатиме від того, наскільки ефективно компанія зможе донести цінність таких швидкостей до кінцевих споживачів, а також від готовності самих абонентів інвестувати в додаткове обладнання, щоб стати першопрохідцем у користуванні новітніми технологіями та рішеннями».

Про технологію

XG-PON/XGS-PON розшифровуються як 10 Gigabit-capable Passive Optical Network та 10 Gigabit Symmetric Passive Optical Network відповідно. Ці технології є вдосконаленою версією GPON (Gigabit Passive Optical Network) з найвищою швидкістю до 10 Гбіт/с в напрямі від мережі до користувача. Технологія забезпечує значно більшу пропускну здатність порівняно з попередніми стандартами.

XG-PON працює асиметрично — 10 Гбіт/с на завантаження та 2,5 Гбіт/с на вивантаження. XGS-PON функціонує симетрично — 10 Гбіт/с як на завантаження, так і на вивантаження. Симетрична версія краще підходить для двосторонньої передачі даних, зокрема відеоконференцій.

Нагадаємо, у травні UTELS запустив XG-PON мережу і тариф зі швидкістю до 2,5 Гбіт/с. Тепер ця ж інфраструктура підтримує швидкість до 10 Гбіт/с, яка надається абонентам у спеціальному тарифі.