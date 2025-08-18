Російська МТС протестувала прототип базової станції 5G для прямого зв’язку супутник-смартфон

Російський оператор зв’язку МТС успішно завершив стендові випробування прототипу базової станції п’ятого покоління з технологією гібридного неназемного зв’язку. Компанія випробувала систему, імітуючи роботу смартфона через супутниковий канал. Про це йдеться у пресрелізі оператора.

Компанія застосувала технологію Non-Terrestrial Networks (NTN), яка дає змогу передавати сигнал мобільного зв’язку через низькоорбітальні супутники. Ці випробування стали початковим етапом амбітної програми оператора із запуску мобільного супутникового зв’язку до 2030 року.

NTN працює в режимі Direct to Cellular (D2C), що забезпечує прямий зв’язок між супутником й смартфоном. Технологія призначена для забезпечення мобільного зв’язку у районах без покриття традиційних наземних мереж. Супутникові угруповання розташовуватимуться на орбітальних висотах від 500 до 600 кілометрів і забезпечать абонентам глобальний зв’язок практично з будь-якої точки світу.

Головною перевагою D2C є можливість прямого підключення сучасних мобільних пристроїв без потреби у спеціальних терміналах. У разі відсутності наземного покриття сигнал надходитиме на смартфон безпосередньо із супутникової базової станції.

МТС створила лабораторний макет для моделювання взаємодії абонентського термінала з 5G-станцією, розташованою на супутнику. Емулятор каналу «супутник-земля» дав змогу перевірити різноманітні параметри роботи системи у трьох частотних діапазонах.

«Впровадження 5G NTN забезпечить повне покриття мобільним зв’язком території Росії, враховуючи її масштаби й низьку щільність населення», – заявив віцепрезидент МТС із телекомунікаційної інфраструктури Віктор Бєлов.

До комерційного запуску системи компанія планує розробити тестову бортову станцію й провести її випробування на супутниковій платформі. Наступним кроком буде виведення кількох апаратів на орбіту для пробної експлуатації системи.