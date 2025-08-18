UARU

MEGOGO забезпечить українську коментаторську доріжку під час трансляції турніру US Open 2025 на Eurosport

US Open 2025

US Open 2025 отримає повноцінну українську коментаторську доріжку на телеканалах Eurosport. Реалізація проєкту стала можливою завдяки партнерству між медіасервісом MEGOGO та міжнародною медіакорпорацією Warner Bros. Discovery.

Основні змагання четвертого турніру Великого шлему розпочнуться 24 серпня та триватимуть до 7 вересня. Кваліфікаційні поєдинки стартують 18 серпня у прямому ефірі. В Україні матчі можна переглядати на лінійних телеканалах Eurosport.

Українськомовні коментарі забезпечуватиме професійна команда спортивних журналістів. До складу коментаторів увійшли Катерина Зінченко, Олександр Черненко, Євген Смертенко, Павло Посохов, Вадим Плачинда, Дар’я Кузнецова та інші.

Глядачі зможуть переглядати матчі з українськими коментарями як на платформі MEGOGO, так і через інших офіційних трансляторів каналів Eurosport. У випадку, коли поєдинки українських спортсменок не потраплять в ефір основних каналів Eurosport 1 або Eurosport 2, MEGOGO покаже їх ексклюзивно на власній платформі.

Українську збірну в основній сітці представлятимуть чотири тенісистки: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. Кваліфікаційний етап проходитимуть Віталій Сачко, Дар’я Снігур, Олександра Олійникова та Анастасія Соболєва.

Якщо канали Eurosport на MEGOGO відтворюються з англійською доріжкою, для активації української аудіодоріжки необхідно виконати наступні кроки: під час перегляду каналу Eurosport натиснути на «коліщатко» налаштувань, у меню, що з’явилося, обрати пункт «Аудіодоріжка», а зі списку доступних аудіодоріжок вибрати «Українська».

Нагадаємо, у травні цього року українська мова офіційно стала 21-ю мовою трансляцій телеканалів Eurosport. Виробництво коментаторської доріжки здійснює команда MEGOGO, технічну та редакційну координацію забезпечують фахівці Warner Bros. Discovery.

