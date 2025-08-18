«Київстар» заплатив $11 мільйонів за 28% медичної платформи Helsi

Телекомунікаційний оператор «Київстар» заплатив 11 мільйонів доларів за викуп 28% акцій цифровій медичної платформи Helsi у травні поточного року. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані звіту компанії, поданого до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).
Викуплена частка включала 26,9% акцій ТОВ «Українська інвестиційна платформа» та 1,1% акцій інших міноритарних акціонерів. За даними ресурсу YouControl, власником 96,3% ТОВ «Українська інвестиційна платформа» є Самвел Акопян, а ще 3,7% належить Артему Михайлюку. Одночасно з угодою були розірвані попередні опціонні контракти пут і колл на 30,01% акцій, які оцінювались у 10 мільйонів доларів станом на кінець березня.
Замість розірваних контрактів сторони уклали нові опціонні угоди на тих самих умовах для решти 2,01% акцій компанії. Це означає, що «Київстар» зберігає можливість викупити останню частку Helsi в майбутньому.
Нагадаємо, що контрольний пакет акцій Helsi в розмірі 69,99% «Київстар» придбав у серпні 2022 року за 15 мільйонів доларів. Загальна вартість інвестицій оператора в медичну платформу склала 26 мільйонів доларів.
За даними звіту, дохід Helsi демонструє впевнене зростання. У 2024 році виручка платформи збільшилася на 48% порівняно з попереднім роком і досягла 5,1 мільйона доларів.
Helsi є однією з провідних цифрових медичних платформ в Україні. Станом на початок 2025 року сервіс об’єднує близько 29 мільйонів зареєстрованих пацієнтів з доступом до 1600 державних і приватних медичних закладів. Платформа співпрацює з понад 60 тисячами медичних працівників і забезпечує дистанційні консультації, запис на прийом та зберігання медичних даних.
Мобільний додаток Helsi завантажили 10 мільйонів користувачів станом на кінець 2024 року, що у 2,5 раза перевищує показник дворічної давності. Така динаміка свідчить про дедалі більшу популярність цифрових медичних сервісів серед українців.
Окрім придбання частки Helsi, «Київстар» продовжує розширювати портфель активів. У вересні минулого року компанія придбала за 2 мільйони доларів регіонального провайдера LanTrace з Борисполя, який надає послуги фіксованого широкосмугового інтернет-доступу в Київській області.
Наразі Антимонопольний комітет України (АМКУ) розглядає заявку «Київстару» на придбання власника онлайн-сервісу Tabletki.ua. Регулятор зазначив, що сукупні частки учасників концентрації на окремих ринках можуть перевищувати 35-відсоткову межу. Варто зазначити, що перша заявка на придбання компанії була подана у листопаді 2024 року, однак комітет повернув її як таку, що не відповідає вимогам положення про порядок розгляду заяв.
Генеральний директор «Київстару» Олександр Комаров заявляв, що компанія планує до кінця 2025 року досягти 10% частки доходу від непрофільного бізнесу. До цього сегмента належать сервіс таксі Uklon, «Київстар ТБ», медична платформа Helsi, а також хмарні сервіси та рішення Big Data.