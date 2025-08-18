«Київстар» придбав бориспільського інтернет-провайдера LanTrace за $2 млн

Виявилося, що телекомунікаційна компанія «Київстар» ще у вересні 2024 року купила інтернет-провайдера LanTrace за 2 мільйони доларів. Про це журналісти видання Scroll.media дізналися з документів, які компанія подала до Комісії з цінних паперів та бірж США (Securities and Exchange Commission, SEC) під час підготовки виходу на біржу Nasdaq.

Компанія LanTrace надає послуги фіксованого інтернету в кількох десятках населених пунктів Київської області. Головний офіс провайдера працює у Борисполі. За даними відкритих реєстрів, «Київстар» став повноправним власником компанії.

Раніше про цю угоду ніде не писали. Компанія «Київстар» також не називала ім’я придбаного провайдера в офіційних заявах. Подробиці операції стали відомі лише завдяки документам для SEC.

Ця купівля є частиною стратегії «Київстара» щодо розширення на ринку фіксованого інтернету. Консолідація ринку й надалі залишається головним шляхом зростання для великих гравців. Фахівці підраховують, що в Україні працює близько 2000 малих операторів, а це відкриває широкі можливості для злиттів і поглинань (mergers and acquisitions, M&A).

За словами джерел Scroll.media, компанія не полишає наміру збільшувати свою частку ринку через M&A. Головна складність — стан ринку та таких малих гравців: часто це бізнес, побудований як безліч фізичних осіб-підприємців (ФОП). Для «Київстара» такий підхід неприйнятний, тому компанія шукає гравців, які готові перейти на зрозуміліший формат роботи або вже так працюють.