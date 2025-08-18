АМКУ вбачає ризики монополізації у придбанні «Київстаром» сервісу Tabletki.ua

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав розгляд концентрації у зв’язку з планами ПрАТ «Київстар» отримати контроль над ТОВ «МТПК» (Міжнародна торгова промислова компанія) — власником медичного онлайн-сервісу Tabletki.ua. Регулятор виявив можливі ризики монополізації ринку. Про це повідомляється на офіційному сайті Антимонопольного комітету.

Аналізуючи документи, АМКУ з’ясував кілька ключових моментів. Учасники угоди є власниками онлайн-пошукових систем Helsi та Tabletki.ua, на яких розміщені інформаційні матеріали у сфері охорони здоров’я й фармацевтичної продукції. Частки компаній на відповідних товарних ринках можуть перевищити 35-відсотковий поріг.

- Реклама -

Як наслідок, Антимонопольний комітет бачить в операції загрозу конкуренції. Експерти регулятора побоюються, що концентрація може призвести до монополізації сектора або значно обмежити конкурентне середовище. Щоб прийняти остаточне рішення, АМКУ проведе детальне дослідження конкурентної ситуації на відповідних ринках.

Це вже третя спроба телекомунікаційного оператора отримати дозвіл на придбання медичного сервісу. Регулятор відхилив попередні дві заявки через формальні порушення й конкурентні застереження. Поточну заявку «Київстар» подав у липні 2025 року.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Варто зазначити, що це не перша угода «Київстара» у медичній галузі. У травні цього року телекомунікаційний оператор повідомив про збільшення частки володіння у компанії Helsi з 69,99% до 97,99%. Отже, «Київстар» послідовно розширює присутність на ринку медичних онлайн-послуг.