UARU

UARU

Акції Kyivstar Group впали на 7,4% у перший день торгів на Nasdaq

Новини
Kyivstar Nasdaq

Акції Kyivstar Group Ltd. впали в перший день торгів на американській біржі Nasdaq на 7,4% до позначки 11,52 дол. за акцію. Торги почалися 15 серпня під тікером KYIV зі стартовою ціною 12,44 дол. за акцію. Як повідомляє «Економічна правда» з посиланням на котирування Nasdaq, дебют української телекомунікаційної компанії на американському ринку виявився волатильним.

Протягом торгової сесії вартість акцій коливалася в діапазоні від 11,20 дол. до 13,28 дол. Загальний обсяг торгів досягнув 1,73 мільйона акцій, що демонструє помірний інтерес інвесторів до нового учасника біржі.

- Реклама -

За результатами першого дня ринкова капіталізація Kyivstar Group склала приблизно 2,53 мільярда доларів. Це значення сформувалося на основі закриття торгів на рівні 11,52 дол. за акцію.

Президент «Київстар» Олександр Комаров прокоментував ситуацію агенції Reuters, зазначивши, що перші тижні торгів акціями компанії характеризуватимуться нестабільністю. Керівник також наголосив, що турбулентне зовнішнє середовище вже враховано в оцінці компанії.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Лістинг Kyivstar Group Ltd. став історичним для України. Компанія стала першою на Nasdaq, чий бізнес повністю зосереджений на українському ринку. Вихід на біржу відбувся через угоду зі спеціальною компанією поглинання (SPAC) Cohen Circle.

Після завершення трансакції контрольний пакет акцій у розмірі 89,6% залишився у власності міжнародної телекомунікаційної групи Veon. Базова вартість акцій на етапі формування SPAC становила 10 доларів за акцію.

Kyivstar Group Ltd. об’єднує активи мобільного оператора «Київстар».

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Віталій Мосейчук
Віталій Мосейчук
Головний редактор інтернет-видання Mediasat.INFO з 15-річним досвідом роботи в медіагалузі. Має технічну освіту, здобуту в ХНАДУ. Спеціалізується на висвітленні тем телерадіомовлення, телекомунікацій та сучасних технологій. Поєднує редакторську роботу з авторською діяльністю, підтримуючи тісні контакти з представниками телекомунікаційної галузі.
- Реклама -

Читайте також

Новини

«Київстар» придбав бориспільського інтернет-провайдера LanTrace за $2 млн

Виявилося, що телекомунікаційна компанія «Київстар» ще у вересні 2024 року купила інтернет-провайдера LanTrace за 2 мільйони доларів.
Новини

АМКУ вбачає ризики монополізації у придбанні «Київстаром» сервісу Tabletki.ua

АМКУ вбачає ризики монополізації при придбанні Київстаром медичного сервісу Tabletki.ua. Після угоди частки компаній можуть перевищити 35% на ринку медпослуг.
Новини

UTELS запустив у Києві інтернет-тариф зі швидкістю 10 Гбіт/с

Київський інтернет-провайдер UTELS запустив для абонентів тариф зі швидкістю до 10 Гбіт/с. Послуга надається за технологією XG-PON/XGS-PON.
Новини

Майже половину терміналів Starlink від USAID виявлено на тимчасово окупованих територіях

Агенція США з міжнародного розвитку (USAID) не контролювала використання 5175 терміналів супутникового інтернет-сервісу Starlink, переданих в Україну.
Новини

Кіномережа «Синема парк» судиться з Sony Pictures через вихід студії з Росії

Російська кіномережа подала позови проти колишнього російського представництва голлівудської студії Sony Pictures на загальну суму більше ніж 7 млн доларів.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати