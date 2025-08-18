Акції Kyivstar Group впали на 7,4% у перший день торгів на Nasdaq

Акції Kyivstar Group Ltd. впали в перший день торгів на американській біржі Nasdaq на 7,4% до позначки 11,52 дол. за акцію. Торги почалися 15 серпня під тікером KYIV зі стартовою ціною 12,44 дол. за акцію. Як повідомляє «Економічна правда» з посиланням на котирування Nasdaq, дебют української телекомунікаційної компанії на американському ринку виявився волатильним.

Протягом торгової сесії вартість акцій коливалася в діапазоні від 11,20 дол. до 13,28 дол. Загальний обсяг торгів досягнув 1,73 мільйона акцій, що демонструє помірний інтерес інвесторів до нового учасника біржі.

За результатами першого дня ринкова капіталізація Kyivstar Group склала приблизно 2,53 мільярда доларів. Це значення сформувалося на основі закриття торгів на рівні 11,52 дол. за акцію.

Президент «Київстар» Олександр Комаров прокоментував ситуацію агенції Reuters, зазначивши, що перші тижні торгів акціями компанії характеризуватимуться нестабільністю. Керівник також наголосив, що турбулентне зовнішнє середовище вже враховано в оцінці компанії.

Лістинг Kyivstar Group Ltd. став історичним для України. Компанія стала першою на Nasdaq, чий бізнес повністю зосереджений на українському ринку. Вихід на біржу відбувся через угоду зі спеціальною компанією поглинання (SPAC) Cohen Circle.

Після завершення трансакції контрольний пакет акцій у розмірі 89,6% залишився у власності міжнародної телекомунікаційної групи Veon. Базова вартість акцій на етапі формування SPAC становила 10 доларів за акцію.

Kyivstar Group Ltd. об’єднує активи мобільного оператора «Київстар».