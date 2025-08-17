UARU

UARU

Майже половину терміналів Starlink від USAID виявлено на тимчасово окупованих територіях

Новини
Starlink від Польщі

Агенція США з міжнародного розвитку (USAID) не контролювала використання 5175 терміналів супутникового інтернет-сервісу Starlink, переданих в Україну. Внутрішній аудит виявив, що близько половини пристроїв опинилися в районах, які Росія повністю або частково окупувала. Про це повідомляє Reuters з посиланням на доповідь генерального інспектора USAID.

Перевірка показала критичні недоліки в системі моніторингу поставок американської допомоги. USAID погодилася на підвищений ризик зловживання терміналами через «складну воєнну ситуацію» та терміновість потреби України в засобах зв’язку. Агентство визнало неможливість відстеження пристроїв після їх передачі українській стороні.

- Реклама -

«У результаті USAID не знало, де знаходяться термінали і як вони використовуються», — зазначається в офіційному звіті наглядового органу.

Представники агентства пояснили свою позицію особливими умовами війни. Відстежувати термінали після постачання було нереально через небезпечні умови та «безпрецедентну надзвичайну ситуацію», спричинену російськими атаками на українську комунікаційну інфраструктуру.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Основною метою програми було відновлення критично важливого зв’язку для державних служб. Пріоритет надавався охороні здоров’я, муніципальним аварійним притулкам та органам місцевого самоврядування, йдеться в офіційному листі USAID.

Партнерська угода з компанією SpaceX Ілона Маска була укладена після початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року. Загальна кількість переданих терміналів становила 5175 одиниць для підтримки цивільних служб та інтернет-зв’язку. З них USAID самостійно придбала та доставила до Києва 1508 терміналів, а 3667 одиниць надала SpaceX як благодійну допомогу.

Звіт відзначає, що агентство не «повністю мінімізувало» ризики зловживання обладнанням. Більше ніж половина «активних» терміналів «знаходилися на територіях, які Росія повністю або частково окупувала». Документ не уточнює механізми потрапляння пристроїв до цих районів, їх фактичних власників та цілі використання.

Українська сторона неодноразово заявляла про використання російськими військами тисяч терміналів Starlink. Ілон Маск категорично спростовував ці звинувачення.

Умови первинної угоди про передачу обладнання містили заборону «військового використання» терміналів. Пристрої призначалися для лікарень, шкіл, комунікаційних потреб та інших цивільних цілей, повідомляє Bloomberg.

- Реклама -

Практика використання швидко вийшла за межі цивільних потреб. Українські військові почали застосовувати Starlink для керування безпілотниками та координації артилерійських ударів по російській військовій техніці, транспортних засобах та мобільних командних пунктах.

Українські чиновники офіційно визнали факт військового застосування терміналів. Материнська компанія Starlink — SpaceX та її керівник Ілон Маск виражали незгоду з таким використанням обладнання.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Кіномережа «Синема парк» судиться з Sony Pictures через вихід студії з Росії

Російська кіномережа подала позови проти колишнього російського представництва голлівудської студії Sony Pictures на загальну суму більше ніж 7 млн доларів.
Новини

Starlink запроваджує платний режим очікування замість безплатної паузи

SpaceX припиняє надання безплатної паузи для приватних користувачів послуги супутникового інтернету Starlink. Від вересня 2025 року власники тарифів Roam, Residential і Priority зможуть скористатися лише платним режимом очікування за 5 доларів в місяць.
Новини

AST SpaceMobile вкладе $1,5 мільярда у запуск 60 супутників для прямого зв’язку зі смартфонами

AST SpaceMobile оголосила про плани запуску до 60 супутників протягом наступного року. Це має створити пряму конкуренцію супутниковому угрупуванню Starlink.
Новини

Мінцифри оголосило деталі щодо тестування 5G у Бородянці

Міністерство цифрової трансформації України оприлюднило подробиці планів щодо запуску пілотного проєкту мережі п'ятого покоління (5G) у Бородянці
Новини

Запуск телеканалу «Інтер Україна» відкладено до завершення воєнного стану

Нацрада дозволила медіагрупі «Інтер» перенести початок мовлення каналу «Інтер Україна» в мережі ефірного цифрового телебачення.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати