SpaceX припиняє надання безплатної паузи для приватних користувачів послуги супутникового інтернету Starlink. Від вересня 2025 року власники тарифів Roam, Residential і Priority зможуть скористатися лише платним режимом очікування за 5 доларів в місяць. Про це повідомляє Notebookcheck.

Нова система докорінно відрізняється від попередньої паузи, яка повністю припиняла з’єднання. Тепер користувачі матимуть необмежений доступ до повільного інтернету швидкістю до 500 кілобіт за секунду. Компанія характеризує цю можливість як засіб для екстрених повідомлень та автоматичних оновлень програмного забезпечення пристроїв.

Передплатники у Сполучених Штатах уже отримують повідомлення про необхідність переходу на нову форму обслуговування. Інакше доведеться повністю скасувати передплату й втратити змогу зберегти обліковий запис. Разом з тим повідомляється, що зміни не торкнуться корпоративних замовників та учасників промо-пропозицій.

Найбільше нововведення вплине на власників компактної антени Mini. Ці користувачі втрачають одразу дві переваги — безплатну паузу й економний тарифний план за 10 доларів за 10 гігабайт, який теж скасовують. Тепер вони мусять платити 60 доларів на рік навіть тоді, коли не користуються послугами.

Можливості режиму очікування будуть значно обмежені. Starlink наголошує на непридатності такого з’єднання для повноцінної роботи в мережі. Швидкість 500 кілобіт за секунду дозволить лише надсилання повідомлень та технічну підтримку пристроїв.

Водночас компанія SpaceX продовжує розширювати географію своїх послуг. 13 серпня 2025 року Starlink офіційно запрацював у Казахстані, надаючи місцевим користувачам доступ до швидкісного інтернету через мережу низькоорбітальних супутників.