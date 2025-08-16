UARU

UARU

Starlink запроваджує платний режим очікування замість безплатної паузи

НовиниСупутниковий зв'язок
Starlink
X/@Starlink

SpaceX припиняє надання безплатної паузи для приватних користувачів послуги супутникового інтернету Starlink. Від вересня 2025 року власники тарифів Roam, Residential і Priority зможуть скористатися лише платним режимом очікування за 5 доларів в місяць. Про це повідомляє Notebookcheck.

Нова система докорінно відрізняється від попередньої паузи, яка повністю припиняла з’єднання. Тепер користувачі матимуть необмежений доступ до повільного інтернету швидкістю до 500 кілобіт за секунду. Компанія характеризує цю можливість як засіб для екстрених повідомлень та автоматичних оновлень програмного забезпечення пристроїв.

- Реклама -

Передплатники у Сполучених Штатах уже отримують повідомлення про необхідність переходу на нову форму обслуговування. Інакше доведеться повністю скасувати передплату й втратити змогу зберегти обліковий запис. Разом з тим повідомляється, що зміни не торкнуться корпоративних замовників та учасників промо-пропозицій.

Найбільше нововведення вплине на власників компактної антени Mini. Ці користувачі втрачають одразу дві переваги — безплатну паузу й економний тарифний план за 10 доларів за 10 гігабайт, який теж скасовують. Тепер вони мусять платити 60 доларів на рік навіть тоді, коли не користуються послугами.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Можливості режиму очікування будуть значно обмежені. Starlink наголошує на непридатності такого з’єднання для повноцінної роботи в мережі. Швидкість 500 кілобіт за секунду дозволить лише надсилання повідомлень та технічну підтримку пристроїв.

Водночас компанія SpaceX продовжує розширювати географію своїх послуг. 13 серпня 2025 року Starlink офіційно запрацював у Казахстані, надаючи місцевим користувачам доступ до швидкісного інтернету через мережу низькоорбітальних супутників.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Віталій Мосейчук
Віталій Мосейчук
Головний редактор інтернет-видання Mediasat.INFO з 15-річним досвідом роботи в медіагалузі. Має технічну освіту, здобуту в ХНАДУ. Спеціалізується на висвітленні тем телерадіомовлення, телекомунікацій та сучасних технологій. Поєднує редакторську роботу з авторською діяльністю, підтримуючи тісні контакти з представниками телекомунікаційної галузі.
- Реклама -

Читайте також

Новини

Кіномережа «Синема парк» судиться з Sony Pictures через вихід студії з Росії

Російська кіномережа подала позови проти колишнього російського представництва голлівудської студії Sony Pictures на загальну суму більше ніж 7 млн доларів.
Новини

AST SpaceMobile вкладе $1,5 мільярда у запуск 60 супутників для прямого зв’язку зі смартфонами

AST SpaceMobile оголосила про плани запуску до 60 супутників протягом наступного року. Це має створити пряму конкуренцію супутниковому угрупуванню Starlink.
Новини

Мінцифри оголосило деталі щодо тестування 5G у Бородянці

Міністерство цифрової трансформації України оприлюднило подробиці планів щодо запуску пілотного проєкту мережі п'ятого покоління (5G) у Бородянці
Новини

Запуск телеканалу «Інтер Україна» відкладено до завершення воєнного стану

Нацрада дозволила медіагрупі «Інтер» перенести початок мовлення каналу «Інтер Україна» в мережі ефірного цифрового телебачення.
Новини

Материнська компанія «Київстар» розпочала торги на Nasdaq під тікером KYIV

Лістинг відбувся 15 серпня 2025 року, коли акції Kyivstar Group Ltd. почали торгуватися на Nasdaq під символом KYIV.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати